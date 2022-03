A Nyugati pályaudvar és környezete, azaz a Váci út- Dózsa György út-Podmaniczky utca-Nagykörút által határolt városrész teljes megújítását tervezzük. Ez Budapest legbelvárosibb barnamezős, vasúti területe, amely ma zöldet és belvárosi funkciókat szorít ki Budapest belső részéből. Megújításával 23,5 hektár, vagyis közel két Városmajornyi terület szabadulhat fel és válhat nagyrészt zöldterületté - írja posztjában Fürjes.

Az összetett várostervezési feladatra nyílt, nemzetközi építészeti tervpályázatot írtak ki a Vitézy Dávid irányításával működő kormányzati Budapest Fejlesztési Központ csapatával. A beérkezett pályaműveket egy 21 tagú, nemzetközi szakmai zsűri bírálta el, a győztes tervező Nagy-Britanniából a Grimshaw Architects csapata, ők készíthetik el a Nyugati pályaudvar és a környező városrész megújításának részletes terveit. A győztes csapatban magyar építészek is dolgoztak: a Nautes iroda csapata.

A győztes tervezőiroda A brit Grimshaw Architects 1980-ban alakult Londonban, de mára már összesen 7 irodájuk van (London, Los Angeles, New York, Párizs, Dubai, Melbourne és Sydney). Nekik köszönhetően újult meg a London Bridge pályaudvar, ahol évente 90 millió utas fordul meg, a vasútállomás számos építészeti díjat kapott. Ahogy az általuk tervezett Waterloo és a Paddington vasútállomás épülete is.



Az iroda munkáját dicséri a New York-i Fulton Center metróállomás, Los Angeles, Amszterdam, Doha, Melbourne számos új állomása. Tervezőként dolgoznak a rövidesen megnyíló londoni Crossrail állomásain, valamint Nagy-Britannia épülő új nagysebességű vasúti pályaudvarán, a London Euston-on is.

Fürjes szavai szerint a Nyugati Eiffel-csarnoka gyönyörű, de a pályaudvar műszakilag lepukkant, elavult. Nem méltó Budapesthez, rossz az utasoknak, kevés vonatot fogad, azt is lassan. Többre, jobbra van szükség ahhoz, hogy sokkal többen használhassák a vasutat az agglomeráció és Budapest között, és a városon belüli napi közlekedésben, ingázásban.

Egy háromszintes, 21. századi, modern pályaudvarként születik újjá a Nyugati, amely jóval több vonatot tud majd fogadni.

A felszínen, az Eiffel-csarnok mögött egy új, 13 vágányos vasúti csarnok épül. A föld alatt pedig egy 6 vágányos mélyállomás lesz. A pályaudvar elővárosi, távolsági és nemzetközi vonatokat fogad majd. A mélyállomás először fejállomásként működik majd, de a jövőben a Duna alatti, a Déli és Nyugati pályaudvarokat összekötő vasúti alagút is könnyen kapcsolódhat. A jövőben ide érkezik majd be az északi és a déli hévek összekötésével megvalósuló M5-ös metró is, amelynek megállója a mélyállomás alatt lesz.

Ez lesz Közép-Európa egyik, Magyarország és Budapest legnagyobb, legforgalmasabb kötöttpályás közlekedési csomópontja. Ha minden elkészül, napi 300 ezer utas fordul majd meg itt - részletezi a terveket az államtitkár.

A felszínen új vasúti csarnok épül, amely az Eiffel-csarnok és Budapest építészeti öröksége előtt is tiszteleg - fogalmaz Fürjes Balázs.

Az új, 13 vágányos, modern vasúti csarnok az Eiffel-csarnok mögött épül fel. Különleges tetőszerkezetével karakteres homlokzatot, világos bejáratot ad Podmaniczky utca és a Nyugati tér irányába.

Az Eiffel-csarnok épületében az utcaszinten a vasúti forgalom megszűnik. Az így felszabaduló területen jön létre Budapest új színfoltja és új találkozási pontja, közösségi tere: boltokkal, kávézókkal, rendezvénytérrel, éttermekkel.