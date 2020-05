A vírusveszély komoly bizonytalanságot okoz az eddig hasító irodapiacon, egyelőre azonban megbecsülhetetlen, merre billen a trend, legalább ugyanannyi érv szól a visszaesés, mint a stagnálás mellett. Az épületek üzemeltetésében is kihívást jelent a járványveszély, egyelőre nincs megnyugtató megoldás az irodák hűtését-fűtését biztosító levegőkeringető rendszerek pótlására - jellemezte a friss irodapiaci helyzetet online sajtótájékoztatón Pázmány Balázs, az Erste Alapkezelő Zrt. igazgatóságának elnöke, a Magyar Közgazdasági Társaság nemrégiben alakult Ingatlanpiaci Szakosztályának elnöke.

A koronavírus-járvány beköszönte óta csak a bizonytalanság biztos az irodapiacon, éppúgy szólnak érvek az igények és a díjak csökkenése, mint stagnálása mellett. A negatív trend mellett szól a várható jelentős GDP csökkenés, a gazdaság visszaesése és a home office gyakorlat esetleges tartóssá válása és elterjedése. Erre a vírusveszély mellett költségcsökkentési törekvések is késztethetik az irodabérlőket.

Ugyanakkor másfelől a home office nem minden munkavállalóra hat pozitívan, a távolságtartási előírások pedig akár az irodaigény növekedésével is járhatnak. Több jel utal arra, hogy Ázsiából visszaköltöztetnék Európába SSC központjaikat a multicégek, ami szintén az irodapiaci igények bővüléséve járhat - vélte Pázmány Balázs.

A trendváltás részeként a biztonság érdekében az open office tereket háttérbe szoríthatják a cellás irodák.

Az igények esetleges visszaesése hosszabb távon hathat a bérleti díjakra, de az érvényes szerződések - ezek általában 5-10 éves futamidejűek - módosítására nincs sok esély. A bérleti díjak csökkenése ellen hat, hogy a kínálat csak szerény mértékben bővül, idén 180 ezer négyzetméterrel, ám ebből 150 ezer négyzetméterre előbérleti szerződést kötöttek.

Mi várja a visszatérőket?

A járványveszély csökkenésével visszatérő bérlők gyakran azzal szembesülnek, hogy a szolgáltatások még nem vagy csak részlegesen működnek, az üzemeltetőknek ugyanis komoly dilemmát okoz, hogy ezeket mikortól éri meg teljes kapacitással működtetni.

A fűtést-hűtést biztosító levegőkeringető fan-coil rendszerek kiváltására - ezeket a vendéglátóegységekben be is tiltották, mert a járvány melegágyát képezik - pedig még nem is találtak megnyugtató megoldást. A fejlesztők, üzemeltetők emellett keresik az érintésmentes megoldások lehetőségeit is, hogy vírusbiztossá tegyék az irodaházakat.

Lelassult a befektetési piac is

Az ingatlanbefektetési piacon is lelassult az élet, az érdeklődés ugyan fennmaradt, de a due diligence vizsgálatok akadoznak, a műszaki felmérők nem tudták végigjárni a házakat, és a külföldi vevők sem utazhattak ide, a magyar befektetési alapok pedig teljesen elmaradtak részben a MÁP+ elszívó hatása, részben a jegyek visszaváltására vonatkozó új szabályozás miatt.

A vonzó hozamszint ugyanakkor idecsábította azt befektetői kört, amelyik magas hozamszint mellett nagyon olcsón vásárolna, de mint Pázmány Balázs elmondta, információi szerint az eladók kitartják az árakat.