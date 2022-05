A csok-támogatást ugyan lehet még meg nem született gyerekre igényelni, de érdemes mindenkinek kétszer meggondolnia, hogy vállalja-e a kockázatot: ha nem születik meg a baba, akkor a büntetés mértéke elérheti a 27 százalékot is. A Bankmonitor.hu számításai szerint így a teljes visszafizetendő összeg meghaladná a legdrágább lakáshitel költségét is, sőt, jelenleg a jogszabály alapján nem is lehetne ennyire drága jelzáloghitelt nyújtani.

A büntetés mértéke alapesetben a jegybanki alapkamattal egyezik meg, de az emelt összegű csok (családok otthonteremtési kedvezménye) esetében – melyet három gyerek után új lakáscélra igényelhető – az alapkamat ötszörösének megfelelő kamatot kell rendezni az állam felé. Vagyis a jelenlegi 5,4 százalékos alapkamat mellett ez 27 százalékos büntetést jelent.

Viszont nem kötelező három gyerekre igényelni a támogatást, így több forgatókönyv is lehet a büntetésre, a szakportál vázolta is a lehetőségeket:

Egy gyermek vállalása esetén 4 éven belül kell a babának megérkeznie. Két gyermek vállalása esetén 8 év áll rendelkezésre. az emelt, 10 millió forint összegű csok esetében 10 éven belül kell a gyermekeknek megszületnie függetlenül attól, hogy egy, kettő, vagy három gyermeket vállaltak a házasok.

Példaként említik, ha a három vállalt gyermekből csak kettő születik meg, valamint újépítésű lakásra igényelték a csokot, akkor az igényelt 10 millió forintból csak a két gyerek után járó 2,6 millió forint felvétele a jogos, a maradék 7,4 millió forintot kell büntetőkamattal terhelten visszafizetni. Ez azt jelenti, hogy a 10 év leteltét követően egyösszegben kellene az állam felé rendezni 27,3 millió forintot. A legolcsóbb piaci hitelnél csupán 11,3 millió forintra rúg a teljes visszafizetendő összeg.

Viszont a szakértők hangsúlyozzák: ettől még megérheti felvenni a csok-ot, mert alapesetben egy vissza nem térítendő támogatásról beszélünk. A kedvezmény után csak bizonyos esetekben – ilyen például a gyermekvállalás elmaradása – szükséges büntetést fizetni, de a kedvezmény számos esetben az önerőt is helyettesítheti, ami nélkül számos család nem is tudná megvenni álmai otthonát.