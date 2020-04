Csúnyán bukhat, aki most vesz lakást

A koronavírus-járvány elérte az ingatlanpiacot is, ahol több év után először csökkenőben vannak az árak. A bankok emiatt alacsonyabb forgalmi értéket állapíthatnak meg, mint amennyit a vevő fizetne, így pedig kevesebb hitelt kaphat. Ha nincs meg a magasabb önrész, jöhet a ráfizetés, a foglaló elbukása - írja a Bankmonitor.hu.

Az önerő kérdése mindig kritikus ingatlan-vásárlásakor, de a jelenlegi helyzetben ez különösen igaz. Hiába nőttek a nettó bérek dinamikusan az elmúlt években, az ingatlanok drágulása miatt a megtakarítások egyszerűen nem tudtak lépést tartani a lakáshitelhez szükséges saját forrás növekedésével. De most a járványhelyzetben probléma az is, hogy amiben sokan bíznak - a lakásárak csökkenésében - akár a visszájára is fordulhat, mivel a bankok alacsonyabb forgalmi értéket állapíthatnak meg egy ingatlanra, mint amennyiről a vevő és az eladó megállapodik. Ekkor pedig kevesebb lesz a maximálisan folyósított hitelösszeg is - figyelmeztet a Bankmonitor.hu elemzésében.

Már most vannak figyelmeztető jelek: a használt lakások esetében a 80 százalékos hitelfedezeti mutató még Budapesten és a nagyobb városokban is rendkívül ritka, inkább az 50-70 százalékos a reális. Ennek gyakorlata bankonként eleve változatos, de most hogy a bankok értékbecslésébe kezd begyűrűzni az ingatlanárak csökkenése, nőhet az elvárt önerő a lakásvásárláskor.

Például előfordulhat, hogy fent említett budapesti lakást a vevő 56 millió forintért venné meg, ám a bank csak 50 millió Ft-ra értékeli azt végül. Eszerint 70%-os (elég jónak számító) hitelfedezeti mutató mellett nem 39,2 millió forint, hanem csak 35 millió forintot hitelez a bank, emiatt pedig nem 16,8 milli forint, hanem 21 millió forint önerőt kell tudni felmutatni. Ha valaki a különbözetet nem tudja előteremteni, az ingatlant pedig már lefoglalózta, akkor emiatt a kifizetett összeget könnyen elbukhatja - hoznak egy példát a portál hitelszakértői.

Négy tanácsot is megfogalmaznak a helyzet kezelésére: