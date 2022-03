A pandémia okozta mélyrepülés, majd a hosszú stagnálás után már érezhető a kereslet élénkülése a bérleti piacon. Az árak eddig csak az inflációt követték, ám most lassan, de biztosan ívelnek felfelé.

Az igazi visszatérést az Airbnb talpra állása idézheti elő, aminek előjeleit már most tapasztalják az ingatlanosok. Addig is, nyártól újabb nagy áremelkedés várható, a Duna House (DH) szakemberei ezért azt tanácsolják a bérlőknek, hogy minél hamarabb szerződjenek le hosszútávra.

A 2021-es év lényegében a kivárásról szólt a hazai albérletpiacon – mondta Kétszery Zsuzsanna, a DH Home Management üzletágának vezetője.

A bérleti piac alakulását eddig mindössze az inflációkövetés jellemezte, a pandémia gazdasági hatásai, a rendkívüli nagy árzuhanás után most tér magához a szektor. A szakember szerint idén január-februárban már érezhető volt a mozgolódás, a kereslet mellett az árak is lassan, de biztosan ívelnek felfelé. A külföldiek szállingózva, de kezdenek visszatérni az albérletpiacra, igaz, a mostani még nem az ő időszakuk. A keresztféléves képzések miatt az egyetemisták is ugyan nagyobb arányban jelentkeztek potenciális bérlőként, mint egy évvel korábban, de nem volt jelentős az általuk generált forgalom.

Jelenleg a stúdiólakások már havi 110-130 ezer forintért vehetők ki, az egyhálószobás ingatlanok kezdő bérleti ára pedig 140-170 ezer forint között mozog, és nagyságrendileg 30 ezer forinttal nő szobánként nagyobb lakás esetén.

Az árazásban nemcsak a minőség, de a lokáció, és a környékre jellemző kereslet-kínálati viszony is jelentős szerepet játszik.

A kínálati oldalon lévő ingatlanok 90 százaléka reálison árazott – mind bérleti, mind értékesítési oldalról nézve. A múlt év 7,5 százalékos inflációjának árfelhajtó erejével viszont senki nem számol, pedig ez a szolgáltatásokat – mint például egy lakás bérbeadása – is ugyanúgy érinti, nem csak például az élelmiszereket. A kereslet mennyisége azonban nem csak ár függvénye, a mobilitás, a külföldiek érkezése, a kollégiumi férőhelyek és az oktatási rendszer alakítása szintén befolyásoló tényező.

Míg az értékesítési árak már meghaladták, addig a bérleti árak még csak most fogják újra elérni a pandémia előtti, 2019-es árszintet. Az idei év második felére várható, hogy átlépjük majd ezt a szintet, 10-15 százalékkal, de jó esetben mostanra az emberek fizetése is emelkedett, így arányaiban nem kellene, hogy akkora gondot jelentsen a bérleti díjak kifizetése.

Már látjuk a jelét annak, hogy idén újra talpra állhat az Airbnb, hiszen a foglalások elkezdtek jelentkezni a piacon. Ha ez így lesz, a kínálat elkezdhet szűkülni, és ha ehhez keresletnövekedés is társul, akkor helyre állhatna a rend a bérleti piacon, sőt, meg is haladhatná a három évvel ezelőtti helyzetet.

Új trend, hogy a határozott idejű bérleti megállapodások háttérbe szorulnak, inkább határozatlan időre szerződnek a felek, hogy a tulajdonosok az inflációhoz alkalmazkodva tudjanak árat emelni, akár év közben is.

Az orosz-ukrán háború kirobbanása óta folyamatosan, nagyon sok ukrán állampolgár érkezik hazánkba. Többségük fizetőképes, átmeneti albérletkeresőként jelennek meg a hazai ingatlanpiacon. Jellemzően 2-3 hónappal terveznek, és elsődleges céljuk, hogy ha véget ér a háború, akkor hazamennek, de rosszabb esetben sem tervezik, hogy véglegesen, vagy akárcsak huzamosabb időre is letelepednek Magyarországon - fogalmazott az üzletágvezető.

