Az energiaválság és az elszálló rezsiköltségek az üzleti ingatlanok piacát sem kerülik el: az üzemeltetési költség soha nem látott magasságokba emelkedhet. A főnyereményt azoknak sikerült megütni, akik tavaly ősszel, vagy idén év elején a bizonytalan gazdasági helyzet ellenére fix áras, többéves energiaellátási szerződést kötöttek: ők még a tavalyi áron fizetik az energiát.

A szerződések fordulópontja a gáz esetében jellemzően október, az áram esetében pedig január. Az energiapiac hektikussága miatt azonban a szolgáltatók most már a tőzsdei jegyzésekhez kötik az energiaárat, nem fixálják, emiatt az idei év végén kötött szerződésekben már. Például, a gáz köbméterének ára tavaly ősszel 200-300 forint volt, idén augusztusban pedig elérte az 1400 forintot is. A villamosenergia ára kilowattóránként tavaly ősszel 30 és 60 forint között mozgott, idén augusztusban viszont elérte a 300 forintot. Nem véletlen, hogy a magyar közintézményeknél, iskoláknál is vizsgálják, hol lehet átállni fatüzelésre, illetve mely épületeket lehet bezárni a leghidegebb hónapokra.