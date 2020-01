Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Drágulást hoz az áfaváltozás

Január első napjától ismét 27 százalék az újépítésű lakások forgalmi adója, ez pedig tovább emelheti az árakat - számolt be a Népszava.

Január 1-jétől - néhány kivételtől eltekintve - ismét 27 százalékos áfát kell fizetni az újépítésű lakások vásárlásakor. Hiába kérte ugyanis az elmúlt év során több piaci szereplő is, a kormány nem hosszabbította meg a 2016-ban deklaráltan átmeneti időre bevezetett kedvezményt.

Így januártól már csak azokat a lakásokat lehet 5 százalékos áfával értékesíteni, amelyek 2018. november 1-én már végleges építési engedéllyel rendelkeztek. Egy darabig tehát kétféle áfával lesznek elérhetőek a lakások a piacon, ám ez nem feltétlen tükröződik majd az árakban.

Az ingatlanfejlesztők már rég beárazták a januári áfaemelkedést. Az építési költségek is folyamatosan emelkednek, és az sem mindegy, milyen készültségi szinten veszik meg az adott lakást - mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági elemzője a napilapnak. Nehéz megjósolni, összességében hogyan hat majd a visszaemelkedő áfa. Az árak biztosan nem csökkennek, de nem is emelkednek majd egyik napról a másikra 22 százalékkal. Az elemzője arra számít, hogy 2020-ban a nagyobb társasházi projekteknél 5-10 százalékkal nőnek az árak.

Soóki-Tóth Gábor, az Otthon Centrum elemzési vezetője szerint is a drágulás minden bizonnyal tovább folytatódik az újlakások piacán. Az viszont már most is jól látszik, hogy a kisebb cégek nem nagyon mertek belevágni új építkezésekbe, mivel ma már csak nagyon drágán lehet építési telekhez jutni.

A jegybank elemzői úgy számolnak: 2020-ban még az előző évhez hasonló számú, mintegy 18,5 ezer új lakást adnak át. Jövőre azonban már látványos lesz a visszaesés, és várhatóan csak mintegy 16 ezer új lakás épül.