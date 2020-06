Drasztikus lépésre kényszerült a főváros - csúszhat a Lánchíd-felújítás is

A fővárosi önkormányzat a válság miatti bevételkiesések és a kormányzati elvonások miatt 65 milliárd forintot zárolt júniusban. A zárolással régóta tervezett fővárosi beruházások csúszhatnak: térrekonstrukciók, útfelújítások és közlekedési beruházások - értesült a 24.hu. Listán van a Lánchíd-rekonstrukcióra szánt összeg is.

A zárolásról szóló rendeletben azt írják, a helyi iparűzési adó (hipa) előlegét szeptember 30-áig kell befizetni, vagyis akkor látják majd a fővárosi önkormányzatnál, mekkora lyukat ütött a koronavírus miatti gazdasági leállás a büdzsén. Ezért október 15-éig szól a zárolás, abban a hónapban dönthet a közgyűlés arról, hogy mire jut forrás és mire nem - olvasható a 24.hu cikkében.

"Azt sem merem mondani, hogy az a legrosszabb forgatókönyv, hogy 60 milliárd forint körül alakul a hiány. Mindent egybeszámolva, a hipa-kiesés, a cégek veszteségei, a jegybevétel-kiesés a Budapesti Közlekedési Központnál (BKK) ennyire rúghat, most így látjuk - mondta Kiss Ambrus, a költségvetésért is felelős főpolgármester-helyettes a lapnak.

Mi lesz a Lánchíddal?

Egyelőre a listán szerepel a Lánchíd felújítására szánt összeg is, 11,8 milliárd forint. Ez a kormány 6 milliárdos támogatásával együtt is messze van a felújításra korábban kapott árajánlatoktól, de ha az Alagút felújításáról lemondanak, akkor belátható közelségbe kerülhet a hídfelújítás. Igaz, a főpolgármester ehhez már tízmilliárdot kér a kormánytól - jegyzi meg a cikk szerzője. A főváros feltételes közbeszerzés kiírását tervezi a híd felújítására, így ez a tétel kikerül a zárolás alól.

Az azonban nem fordulhat elő, hogy egyáltalán nem lesznek Budapesten fejlesztések, már vannak megkezdett - javarészt európai uniós támogatásokból futó - projektek, másrészt egyéb forrásai is lehetnek a fővárosnak - tette hozzá Kiss Ambrus.

Befagyasztott tételek:

A Városháza-rekonstrukció első üteme, 1 milliárd forint.

Fővárosi intézmények energetikai korszerűsítése, 1,2 milliárd forint.

A Széna tér felújítására 787 millió forint, a Blaha Lujza térre 100 millió forint. (A Széna téren kisebb műszaki tartalommal valósulhat meg fejlesztés, a kivitelező a II. kerület lehet.)

Út- és hídfelújításokra 2 milliárd forint, forgalomtechnikai felújításokra 756 millió forint.

Kerékpártárolókra 300 millió forint.

Klímavédelmi és zöldterület-fejlesztési feladatokra 470 millió forint.



Zárolták a tartalékokat is

A járvány következtében a BKK bevételkiesése a szeptemberig prognosztizált 11 milliárd forintot is meghaladhatja, elérheti akár a 20 milliárdot is - mondta a főpolgármester-helyettes. A BKK-nál is zároltak pénzt, villamosvonal-fejlesztésekre szánt 375 millió forintot.

A fővárosi önkormányzat közlekedésfejlesztési feladatainak tartalékkerete is zár alá került javarészt: 7,8 milliárd forintot fagyasztottak be innen. 8,9 milliárdot pedig abból a keretből zároltak, ami a fővárosi önrész lett volna a kormánnyal közös fejlesztésekben. Emellett a költségvetés általános tartalékát is befagyasztották (ez 9,3 milliárd forint), ahogy a víziközmű-fejlesztés tartalékkeretét is - olvasható a 24.hu cikkében.

Budapest összesen 4,5 milliárd forintot költött a járvány elleni védekezésre.

A fővárosban termelik meg a nemzeti össztermék 40 százalékát, de ebből kevés pénz marad Budapesten. A helyi GDP 1,5 százalékával gazdálkodik a főváros.

A fővárosnak juttatott összes kormányzati támogatás 2019-ben 21 milliárd forint volt, a 12 milliárddal megemelt szolidaritási hozzájárulás következtében befizetnie viszont 22 milliárdot kell. Jövőre még nagyobb lesz a különbség: a teljes támogatás (a BKK és a BKV dotációját beszámítva) 29 milliárd lesz, a tovább emelt szolidaritási hozzájárulás miatt viszont Karácsonyék számításai szerint a fővárosnak 32-36 milliárdot kell befizetnie az államkasszába - írja a lap a fővárosi önkormányzatra hivatkozva.