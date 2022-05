Az utóbbi évek egyértelmű trendje az agglomerációs és a vidéki ingatlanpiac erősödése. A folyamatot a koronavírus-járvány miatti kiköltözési hullám, a falusi CSOK és a stabilan jelenlévő befektetői vásárlások is erősítették. A fővároson kívüli piacon a tranzakciók átlagosan 20-30 százaléka köthető befektetőkhöz, akik a járvány idején is kitartottak, vásárlásaik pedig az elmúlt évben - szinte folyamatos növekedés mellett - többször átlépték a 30 százalékos arányt, ami az idei első negyedévben végig stabilizálódott. Összességében úgy tűnik, idén a vidék lehet a piac húzóereje - állítják a növekedési potenciál kihasználására készülő DH szakértői.

A vidéki piac izmosodásával párhuzamosan az árak is jelentősen megugrottak, a belépési küszöb azonban még mindig sokkal alacsonyabb, mint a fővárosban, 60-70 négyzetméteres ingatlanokat átlagosan 26-30 millió forint között lehet megszerezni. Az építőanyagok brutális drágulása és hiánya, az építési költségek folyamatos emelkedése ugyanakkor a fővároson kívüli árakat is húzza maga után.

A trend adta lehetőségekre a Duna House hálózatbővítéssel reagál az ország keleti régiójában, amihez tapasztalt, értékesítési gyakorlattal és széles ismeretségi körrel rendelkező vállalkozók mellett olyan fiatalokat is várnak, akik egyedül félnek belevágni új dologba. "Nálunk kipróbált üzleti modellt kapnak, amellyel, ha szorgalmasan dolgoznak, sikerre van ítélve a vállalkozásuk" - fejtegette a terveket a franchise értékesítési vezető. Hozzátette, azokra is számítanak, akik a vállalati szektorból kilépve saját maguk főnökei szeretnének lenni.

Bölcsföldi szerint a siker biztosítéka Közép-Kelet Európa egyik legnagyobb ingatlanközvetítő hálózataként működtetett, bevált üzleti modelljük és a cégcsoport stratégiája, amely szerint a stagnálás nem opció.

A csatlakozási részletekről szólva elmondta, minden partner saját vállalkozásként üzemelteti irodáit, ezáltal fontos szerepet kapnak az egyéni kompetenciák. Ugyanakkor egy nemzetközi franchise hálózat tapasztalata és támogatása hatalmas erőt és stabilitást ad nekik a sikeres működéshez és ezt a tudást a franchise partnerek előnyére fordítja a vállalat, így partnereik nyugodt és biztos körülmények közt tevékenykedhetnek.

A zökkenőmentes indulás érdekében személyre szabott üzleti tervvel, az iroda kialakításával és a toborzással is segítenek, a fejlődést pedig az egymásra épülő oktatási rendszer, központi IT szolgáltatás és marketing támogatja.

A franchise vezető kiemelte, a partnerek egymásnak is sokat segíthetnek, hiszen mindenkinek érdeke, hogy a hálózat minden tagja erős, felkészült és sikeres legyen.

Bölcsföldi Viktor. Kép: Duna House

A Duna House franchise hálózata a 2003-start óta töretlenül fejlődött és a pandémia ideje alatt is stabilitást mutatott. Mára a legismertebb ingatlanközvetítő franchise hálózat - fogalmaz Bölcsföldi Viktor egy 2020. novemberi, a Reacty Digital által végzett reprezentatív, lakossági kutatás eredményét idézve. A cég tevékenységét a Magyar Franchise Szövetség is elismerte, 2020-ban elnyerték Az Év Hazai Franchise Hálózata díjat. A jelenleg 163 irodával működő hálózat 8 új iroda nyitási előkészületeivel foglalkozik és továbbra is várja az ingatlanpiac után érdeklődőket.

A cikk megjelenését a Duna House támogatta.