A kormány egyetért azzal, hogy kormányzati beruházásként valósuljon meg a Dunakeszi IV. Béla Király Gimnáziumnak, a Váci Szakképzési Centrum Lányi Ferenc Technikum és Szakképző Iskolájának, valamint egy uszodának kialakítása - derül ki a friss Magyar Közlönyből. A beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket korábban már nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánították.

A beruházás során létrejövő gimnázium vagyonkezelője a Dunakeszi Tankerületi Központ, míg a technikum és szakképző iskola vagyonkezelője a Váci Szakképzési Centrum lesz.

A dunakeszi iskolák megvalósítása érdekében az állami beruházási ügynökség (BMSK Zrt.) által vállalható kötelezettség összegét a kormány 49 milliárd 606 millió forintban határozta meg. Az ehhez szüksége forrásokat a 2022-2024-es központi költségvetésekben kell betervezni.

Tuzson Bence, a térség Fidesz-KDNP-s parlamenti képviselője január végén, a beruházásról szóló kormánydöntés bejelentése után még "csak" 40 milliárd forintos költségről beszélt a Magyar Nemzetnek.

Negyvenmilliárd forintos, zöldmezős beruházásban, a 2-es út és az M2-es gyorsforgalmi út között, a várostól északra két középiskola épül, egy technikum és egy több tanítási nyelvű gimnázium. A két intézménybe összesen 1500 gyermek járhat. A nyelvoktatásra azért is koncentrálnak fokozottan, mert olyan nagy cégek vannak a térségben, ahol szükség van a nyelvtudásra. A technikumot pedig azért indítják el, mert a városban és a térségben működő ipar megkívánja a szakemberek képzését is - nyilatkozta Tuzson Bence.

Az állami BMSK tavaly ősszel már kiírt egy közbeszerzést a két dunakeszi iskola fejlesztésére. A dokumentum szerint egy 26 568 négyzetméter nettó alapterületű 20 tantermes gimnázium és 26 tantermes szakképző iskola, mindkettőhöz egy-egy tornacsarnok, egy közös étterem-konyha (1784 négyzetméter), valamint egy 5518 négyzetméter nettó alapterületű városi uszoda "kulcsrakész" kivitelezésére kértek ajánlatot. Az iskolaudvarokon multifunkcionális sportpályákat is építenek.

Ismerős cégek dolgozhatnak

Az ajánlatokról készült összegzés szerint csak egy érvényes ajánlat érkezett: a Paár Attila tulajdonában lévő West Hungária Bau Kft.-től és vale együtt induló Laterex Építő Zrt.-től, nettó 37,2 milliárd forintért. Alvállalkozóként bevonnák a szerződés teljesítésébe a Magyar Építő Zrt.-t is (az utóbbi cég is a 100 leggazdagabb közé került üzletembereké, közvetve Paár Attiláé és az Épkar Zrt.-t is tulajdonló Szeivolt István és családjáé). A közbeszerzésen indult még a veszprémi Vemév-Szer Kft.-t is, de ajánlatát nem értékelte a BMSK. A szerződéskötésre a nyertesekkel tavaly november óta nem került sor, illetve arról a BMSK még nem tett közzé tájékoztatót.

300 millióért kommunikálják a beruházást

A kormány egyetért azzal is az új határozata szerint, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter (Palkovics László) Dunakeszi önkormányzatának felkérésével gondoskodjon a beruházáshoz kapcsolódó lakossági tájékoztatási feladat ellátásáról, amelyre 300 millió forintot adnak. A miniszter a feladat végrehajtása érdekében támogatói okiratot ad ki Dunakeszi önkormányzata részére.

A kommunikációval már jól állnak, a dunakeszi.hu és a Dunakeszi Post című online lapok rendszeresen beszámoltak a tervekről, csakúgy mint a térség fideszes képviselője, Tuzson Bence, aki január 26-án, a kormánydöntés után bejelentette a beruházás megvalósítását, szerinte ilyen léptékű középiskolai fejlesztés még nem valósult meg Magyarországon. Tuzson február elején egy videófilmet is közzétett a Facebook-oldalán a már Dunakeszi Diáknegyedként emlegetett beruházásról, a képviselő szerint "látványos filmet készítettünk" - hogy kik készítették, az nem derül ki a videóból.