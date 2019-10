Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Durva változást hoz az év vége a lakáspiacon

Drasztikus lakáspiaci változást hoz az 5 százalékos lakásáfa decemberi kivezetése. Jelentősen lelassulhat az értékesítés, az új fejlesztések elmaradása nyomán pedig szűkül a kínálat. Veszélybe kerül az ingatlanállomány megújulási mutatója is, amely jelenleg is elmarad az európai átlagtól, valamint a bérleti piac kínálati oldalát is érinti a változás - olvasható a Duna House (DH) friss elemzésében.

A lakásáfa 27 százalékra való visszaemelése tovább drágítja az újépítésű ingatlanokat, hiszen az általános 10-15 százalékos beruházási árrés nem bírja el a 22 százalékos emelést. A beruházó így részlegesen vagy még inkább teljesen a vevőkre hárítja az emelést. Egy másik lehetőség, hogy az üzleti tervek felülvizsgálata után a fejlesztő nem kezd bele új projektbe.

Előbbi esetében újra nagyobbra nyílhat az árolló az új és a használt lakások árai között, amely a használt lakások felé tolhatja a keresletet, amivel ott okozhat drágulást.