Egy cég 7,6 milliárdos beruházásához az állam 3,4 milliárdot ad

Tízezer négyzetméter alapterületű új logisztikai raktárközpont épül Debrecenben. A BHS Trans Kft. az ország négy településén épít idén logisztikai központokat, a 7,6 milliárd forint összköltségű beruházásokhoz a kormány 3,4 milliárd forint támogatást nyújt.

A BHS Trans jelenleg négy magyarországi telephellyel rendelkezik: Dunakeszin, Pécsen, Székesfehérváron és Szikszón. Az idén épülő négy új telephelynek köszönhetően hamarosan 150 kilométeres távolságon belül tudja kiszolgálni partnereit az ország bármely pontján. Az ország nyugati felében Keszthelyen és Pécsen, a keleti országrészben két megyeszékhelyen, Debrecenben és Szegeden épül telephely. A legnagyobb alapterületű a debreceni, közel tízezer négyzetméteres raktár lesz, amelynek egy része alkalmas hűtött termékek tárolására is - írta a cég közleményében.

A külgazdasági és külügyminiszter szerint a nyitott magyar gazdaságban fontosak a nemzetközi cégek, de "a magyar gazdaság lelkét a magyar tulajdonban lévő vállalatok adják". Szijjártó Péter erről szerdán a debreceni déli ipari övezetben beszélt, ahol elhelyezték a BHS Trans Kft. új logisztikai központjának alapkövét - írta az MTI.

A kormány a munkahelyteremtő beruházásokat, a beruházó vállalatokat támogatja. A BHS Trans az ország négy településén épít idén logisztikai központot összesen 7,6 milliárd forintos beruházással, amelyekkel 165 új munkahelyet teremt. A beruházásokat a kormány 3,4 milliárd forint vissza nem térítendő készpénztámogatással segíti - mondta Szijjártó Péter.

A külügyminiszter szerint új világgazdasági verseny indul, az ebben elfoglalt pozíció most dől el, aki most fejleszt, bővít, nyertese lesz ennek a versenynek. Most az a cél, hogy a magyar vállalatok erősebbek legyenek a járvány után, mint előtte voltak - véli Szijjártó. Egyre több magyar vállalat sikeres, versenyképes külföldön is, szerinte ilyen a Hell-csoport, és az őt stratégiai partnereként belföldön kiszolgáló, 500 kamionnal rendelkező BHS Trans.

A kormány a napokban elfogadta a Debrecen 2030 koncepciót, amelynek jegyében komoly fejlesztések indulnak el az infrastruktúrában, az oktatásban és a kultúrában - mondta Szijjártó.

A BHS Trans logisztikai központjának is helyet adó déli iparterület fejlesztését mindössze négy évvel ezelőtt indították el és eddig már 1200 munkahely létrejöttét segítik az ott épülő vagy már működő gyárak - közölte az MTI szerint Papp László Debrecen polgármestere. A tervek szerint 15 hektáron kis- és középvállalkozói üzleti parkot hoznak létre. A Debrecen 2030 program keretében 2,5 milliárdos infrastruktúra-fejlesztés valósul meg a déli ipari övezetben - tette hozzá a polgármester.

Blága Zsolt, a BHS Trans senior logisztikai igazgatója szerint 2011 tavaszán azt a célt tűzték ki, hogy a logisztikai szegmens egyik maghatározó szereplőjévé váljanak - s azóta ez megvalósult.