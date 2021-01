Egyes lakások árait nem törte le a koronavírus

A felső kategóriás ingatlanokra továbbra is nagy a kereslet Budapesten, az árakat nem törte le a pandémia - írta az MTI a Világgazdaság hétfői száma nyomán.

Kacsmarik Ágnes, a luxuslakáspiacon meghatározó Fine & Country Hungary ingatlanközvetítő vállalat értékesítési vezetője a lapnak elmondta, hogy a cég nem tapasztalja a kereslet csökkenését.

A kategória kínálatának felső szegmense tavaly átlendült a négyzetméterenkénti hárommillió forintos határon. Ehhez mindazonáltal a kínálat szűkössége is kellett, hiszen új építésű, minden szempontból felső kategóriás lakásokból nincs túlkínálat Budapesten.

A luxuskategóriára vágyók a budai oldalt preferálják, azon belül is az I., a II. és a XII. kerületet. A pesti oldalon a történelmi Belváros a legértékesebb övezet, a városközpontban lévő Szervita Square Building és az Emerald Residence után hamarosan a IX. kerület is felkerül a luxuslakás-kínálat térképére egy Duna-partra tervezett komplexummal.

A cikk szerint a budai luxuslakáspiacon az elmúlt években fokozatosan váltották le, illetve szorították ki a külföldi befektetőket a döntően lakhatás, kisebb részben saját bérlakás-portfólió építése céljából vásárló magyarok. Bérlet céljára is egyre nagyobb arányban - ma már 60-70 százalékban - magyarok keresnek luxuslakást. Az idei évtől visszavezetett kedvezményes lakásáfa felélénkítette a fejlesztői kedvet a luxuskategóriában is, anélkül ez a terület is lefékezett volna - írta a lap a piaci szakértőre hivatkozva.