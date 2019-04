Egyre durvábban drágulnak a lakások

Egyre durvább képet fest a lakásárak további emelkedéséről az Árminimum Ingatlanpiaci Kínálati Indexe, főleg Budapesten. A fővárosban február volt a kilencedik egymást követő hónap, amikor kevesebb használt lakás került a piacra, mint amennyit megvettek. A bérleti díjak nem tartják a lépést a lakásárak emelkedésével, így az ingatlan bérbeadással elérhető hozam 5 hónapja csökken, és országosan már csak 5,63 százalék.

Márciusban 0,89 százalékot mutatott az Árminimum Ingatlan Kínálati Index, azaz több mint 10 százalékkal kevesebb használt lakás (és ház) került a piacra, mint amennyi elkelt. Az index februárban is 1,00 ponton állt, azaz idén teljesen elmaradt a tavaszi felfutás. Tavaly februárban az index értéke 1,25, márciusban pedig 1,06 volt, vagyis egy évvel ezelőtt tavasszal még sokkal több lakás került a piaca, mint amennyit megvettek.

Különösen nagy a drágulás esélye Budapesten. A fővárosban ez a kilencedik egymást követő hónap, amikor csökken a kínálat, ez pedig jelentős áremelkedést vetít előre - mondja Faragó Péter, az Árminimum igazgatója. Az index értéke Budapesten 0,92 pont volt márciusban, szemben a tavaly márciusi 1,03-mal és az idén februári 0,96-tal.

Ugyancsak drágulást vetítenek előre a vidéki kínálati indexek is. Márciusban a megyeszékhelyeken 0,89, a többi vidéki nagyvárosban 0,85 ponton állt a mutató. Egy évvel korábban még mindkét szegmensben a kínálat növekedése volt jellemző, az indexek 1,06-on, illetve 1,16-on álltak, vagyis akkor még érvényesült a tavaszi kínálati boom. Már februárban is látható volt, hogy a vidéki városokban is keresletivé válhat a piac, az indexek akkor is csak hajszállal mentek 1 fölé - mondja az Árminimum igazgatója.

A lakásárak gyors emelkedésével magyarázható, hogy a hasonló méretű és fekvésű eladó, illetve kiadó lakások eladási árai és bérleti díjainak összevetéséből számított Ingatlanpiaci Hozam Index is csökken. Februárban országosan még 5,74 százalékot lehetett keresni egy év alatt azzal, ha valaki megvett egy lakást, vagy házat, és azt kiadta, márciusban már csak 5,63 százalékot.

A hozam index budapesti lakások esetében egy hónap alatt 5,22-ről 5,11 százalékra esett, és hónapok óta trendszerűen csökken. A megyeszékhelyeken lakáskiadásból márciusban 6,42 százalékot lehetett elérni, a nagyobb vidéki városokban pedig 5,79 százalék volt a hozam, mindkettő szolid emelkedés februárhoz képest. A házakat mindhárom szegmensben valamivel jobb hozammal lehet kiadni (a megyeszékhelyeken például 7,2 százalékos hozammal), de a trend a házak esetében is csökkenő.

Az Árminimum az egyetlen ingatlan kereső oldal, amely az összes interneten megjelenő hirdetést pásztázza, és kiszűri közülük az ismétlődéseket. Az indexek így az összes hirdetés alapján készülnek, de minden eladó ingatlant csak egyszer vesznek figyelembe.