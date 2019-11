Eladnák az Erzsébet-program ikonikus szállodáját

Néhány éve még rászoruló családok, gyerekek nyaralhattak szociális alapon a siófoki Erzsébet szállodában, amit az állam most magánbefektetőnek adna el. Nyíregyházán egy hasonló üzlet már sikerült, gyanús körülmények között.

Vég Márton , 2019. november 21. csütörtök, 07:08 Fotó: MTI Fotó / H. Szabó Sándor

A nyíregyházi Erzsébet szálló után a siófoki Erzsébet szállodát (korábban Hotel Aranypart) is eladná a magyar állam - derül ki a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV) elektronikus aukciós rendszeréből.

A kilencszintes, 160 szobás szállodára csak csomagban lehet licitálni, így a vevő egyúttal a parádfürdői Károlyi-kastély új tulajdonosa is lesz. Az MNV összesen legalább 2,3 milliárd forintot várna az ingatlanokért, ebből a siófoki hotel értéke 1,9 milliárd forint. Az árverés november 29-től december 3-ig tart majd.

"Az ingatlan Siófok, legértékesebb üdülőterületén, az Aranyparton (Szállodasor) található. Közvetlen parti ingatlan, azzal, hogy a Balatontól egy 30 méteres parti sáv választja el, mely szabad strandként működik. Az épületszerkezetek viszonylag jó állapotban vannak. A 6. és 7. szinten teljes belső felújításra került sor 2012-ben. A gépészet elavult, korszerűtlen, felújítása indokolt" - olvasható az MNV hirdetményében az épület leírása.

Nem az első próbálkozás

Nem először próbálja eladni az állam: az MNV 2017 októberben is tervezte a siófoki Erzsébet szálloda árverését, a hotel kikiáltási ára az ingóságokkal együtt akkor még csak 1,4 milliárd forint lett volna, de végül elmaradt a licitálás.

A Magyar Nemzet még 2016 novemberében megírta: végleg bezárják azt a négy szállodát, amelyeket az MNV vett át az Erzsébet Vagyonkezelő Kft.-től. Elbocsátották a balatonvilágosi, a balatonőszödi, a siófoki, valamint a nyíregyházi Erzsébet Szállodák alkalmazottait. Már akkor bejelentették: nem viszik tovább az üzemeltetést, hanem a hivatalos átvétel után eladják az ingatlanokat.

Az érintett szállodák szerves részei voltak az Erzsébet-programnak, amelynek keretében 400 ezer gyerek üdülhetett kedvezményesen. Két nagyobb üdülőhelyszín maradt a bezárás után a programot működtető Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány és az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány üzemeltetésében: a fonyódi, valamint a zánkai.

Seszták üzleti körei

A nyíregyházi Erzsébet szállót már 2017 nyarán sikerült egymilliárd forintért eladnia az államnak. Az új tulajdonos a Kelet-Rest Turisztikai Kft. lett, gyanús körülmények között: a társaságot 2002-ben alapították, 2016-ban négymillió, 2015-ben pedig mindössze 1,2 millió forintnyi árbevétele volt, így az előző években leginkább veszteségesen működött. Adódik a kérdés, honnan lett hirtelen egymilliárd forintja a cégnek. A Kelet-Rest Kft.-ben egy héttel az árverés előtt lett többségi tulajdonos Mikucza László Zsolt, aki a Magyar Nemzet cikke szerint Seszták Miklós volt nemzeti fejlesztési miniszterhez köthető üzleti körhöz tartozik. Az 55 800 négyzetméteres ingatlanra egyedüliként tettek vételi ajánlatot.

A licitálható csomag része még a parádfürdői Károlyi-kastély is: nem lenne meglepő, ha egy tehetős befektető ebben is látna fantáziát, hiszen gyönyörű helyen fekszik a 44 szobás ház, amely üresen áll. "Parádfürdő közepét egy hatalmas park foglalja el, mely hajdan a közeli kastély kertje volt. A Tarna-patak jobb partján, egy magas dombhát tetején ma is áll még a Károlyiak egykori kastélya. A klasszicista stílusú épületet 1889-ben Károlyi Gyula toldotta meg egy kétemeletes, romantikus szárnnyal. 1914-ben itt töltötte mézesheteit Károlyi Mihály és felesége, Andrássy Katinka" - írta a turistamagazin.hu az épületről. Az MNV most 174,6 millió forintra becsülte a kastélyt.

Megtisztítják a portfóliót

A parádi önkormányzat pedig strandfürdő és szálloda építésére keres befektetőt az egykori fürdő területére. "Magántulajdonú területek bevonásával a fürdő a későbbiekben tovább bővíthető" - áll az önkormányzat hirdetésében. A Heves megyei településen 1995-ig működött népszerű strand, a 2000-es évek elején ledózerolták a megmaradt épületeket és medencéket. Komolyabb befektető eddig nem látott üzletet a strand újbóli megnyitásában.

A vagyonkezelő korábbi közlése szerint idén júniustól az eddig megszokott egyedi ingatlanértékesítés mellett több, nagy értékű ingatlanokból álló, csomagszerű értékesítést indított, hogy olyan ingatlanok is gazdára találjanak, amelyek a korábbi értékesítési kísérlet során önállóan nem keltek el. Az értékesítendő vagyonelemek nem látnak el közfeladatot, ezért állami tulajdonban tartásuk - az MNV portfóliótisztítási stratégiájával összhangban - sem vagyonpolitikai, sem költséghatékonysági szempontból nem indokolt.