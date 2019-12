Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Elemzők: fékezve nőhet tovább az építőipar

Az építőipar a negyedik negyedévet is jól kezdte és érdemben hozzájárulhat a gazdasági növekedéshez, a csökkenő megrendelések, a szakemberhiány és a magas bázis miatt lefékeződhet, de azzal együtt is folytatódhat a tiszteletet érdemlő növekedési ütem - így értékelték az MTI-nek nyilatkozó elemzők a KSH pénteki gyorsjelentését.

A KSH adatai szerint októberben 20,5 százalékkal nőtt az építőipari termelés az egy évvel korábbihoz képest, ami július óta a legnagyobb ütem. Az év első tíz hónapjában 27 százalékkal emelkedett az építőipari termelés az előző év azonos időszakához viszonyítva.

Regős Gábor, a Századvég Gazdaságkutató makrogazdasági üzletágának vezetője rámutatott, hogy októberben gyorsult az építőipar növekedési üteme, és ismét meghaladta a 20 százalékot. Véleménye szerint a termelés növekedéséhez az ágazatban a növekvő foglalkoztatás mellett a technológia javulása is hozzájárulhatott.

A kedvező októberi adat alapján az ágazat a negyedik negyedévben is érdemben hozzájárulhat a GDP növekedéséhez, éves szinten pedig jelentősen, mintegy negyedével nőhet a teljesítménye. A rendelésállomány továbbra is magas, bár a projektek lezárására, illetve az uniós források nagyarányú lekötöttségére tekintettel folyamatosan csökken. Így 2020-ban az ágazat teljesítménye várhatóan tovább tud növekedni, de az ideinél szerényebb mértékben.

Horváth András, a Takarékbank vezető elemzőjének véleménye szerint egyre hektikusabban és kiszámíthatatlanabbul alakulnak az építőipar számai, de a trend továbbra is érdemi növekedést mutat. Az okok közé tartozik a sokat emlegetett szakemberhiány, ami a lakó- és irodaépületek esetében komoly csúszásokat okoz, és az utóbbi egy évben láthatóan csökkent az átadások száma. A visszaemelkedő áfa és egyéb bizonytalanságok is visszafoghatják a kibocsátást a következő időszakban.

Az építési engedélyek számának alakulásán is látszik, hogy a következő években a lakóingatlanok piaca érdemi fékező tényező lesz az építőipari konjunktúrában. Az állami, infrastrukturális és egyéb ipari beruházások viszont továbbra is motorjai lesznek az iparágnak és fenntarthatják a lendületet. A kivitelezési kapacitáskorlát és szakemberhiány azonban itt is érdemi volatilitást okozhat a havi teljesítményekben.

2019 egészében 30 százalékot alulról közelítő növekedésre számítanak a Takarékbank elemzői az iparágban, 2020-ban pedig 10 százalék körüli növekedést várnak jelenleg a magas bázis miatt, de alapvetően felfelé mutató kockázatokkal. Így a relatíve kis súlyú szektor várakozásuk szerint továbbra is érdemben járulhat hozzá a GDP-hez.

Az októberi növekedéssel Magyarország a visegrádi országok (V4) sorában az első helyen áll - mondta az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti államtitkára az MTI tudósítása szerint. Schanda Tamás hozzátette, az építőiparnak a magyar gazdaság egészére gyakorolt hatását mutatja, hogy az első három negyedévben elért 5,1 százalékos GDP-növekedéshez az ágazat 1,1 százalékponttal járult hozzá. Az év egészét tekintve pedig a bruttó hazai termék előállításában az építőipar súlya meghaladhatja az 5 százalékot, amelyre korábban még nem volt példa.

Ugyanakkor megjegyezte, "látnunk kell azt is, hogy ilyen méretű emelkedéssel hamarosan elérhetjük a csúcspontot, így a növekedésnek az üteme várhatóan a következő időszakban lassulni kezdhet."