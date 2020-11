Életre kelt Budapest legújabb városnegyede

Negyedénél tart Budapest legnagyobb ingatlanfejlesztése, a Kopaszi-gátnál épülő BudaPart megvalósítása, ahol már kialakult az új városnegyedet kirajzoló kritikus tömeg. Úgy tűnik, igazolódik a fejlesztő koncepciója, a beköltözők kortól függetlenül aktív, sportos, közösségi életre vágyó emberek, akik a mindennapjaikban a nyüzsgő belvárosi létforma és a könnyen elérhető rekreációs lehetőségek ötvözetére vágynak.

Budapest modern kori történetének legnagyobb ingatlanfejlesztési projektje, a BudaPart tervezési koncepciójának megalkotásánál a legfrissebb városfejlesztési modellek szolgáltak mintául. A fejlesztés vezérfonala a kompakt város létrehozása, ahol a humán infrastruktúra, a szolgáltatások széles spektruma, a rekreációs lehetőségek és a közösségi élet színterei éppúgy rendelkezésre állnak, mint a lakó-, és pihenőövezet, valamint a munkahelyi zónák. Egy komplex, az ott lakókat, dolgozókat és a fővárosiakat egyaránt szolgáló belvárosi alközpont megvalósítása volt a cél már 2015-ben, amikor a fejlesztő megvásárolta a területet a korábbi tulajdonostól - idézi a projekt kezdeteit Dr. Schrancz Mihály, a fejlesztő Property Market Kft. ügyvezető igazgatója.

A Rákóczi-hídtól délre fekvő Kopaszi-gát területe izgalmas csomópontja Budapest fejlődésének a következő 20-30 évben. Meghatározó jellemzője, hogy egyfelől itt szabadul ki a Duna a rakpartok fogságából, ettől a szakasztól kezdve férhetnek hozzá a budapestiek a Duna-parthoz, ugyanakkor mivel légvonalban kevesebb, mint 4 kilométerre fekszik a Deák tértől, belvárosi lokációnak számít, bár a budapestiek mentális térképén az elmúlt években még nem így szerepelt - jegyzi meg az ügyvezető, hozzátéve, hogy a villamos bekapcsolása, a Duna mindkét oldalán beinduló fejlesztések, a város Duna felé való terjeszkedése már előrevetítik a környék átpozicionálását, a Kopaszi-gát dél-budai alközponttá válását.

BudaPart, Lakatos Benedek

A park volt a kiindulási alap

Az 54 hektáros terület akvizíciójának idején már létezett itt egy 13,5 hektáros park, ez fontos kiindulási alap volt a továbbfejlesztésnél a dán tervezőcsapattal folytatott munka során - hangsúlyozza Schrancz Mihály. Külföldi városnegyed-fejlesztési példák sorát tanulmányozták, főként, hogy mitől érzik jól magukat majd az ide költözők, milyen életmódot folytatnak, mitől lesz egy városnegyed élhető helyszín, nem pedig csak egy új épületcsoport. Az akkori beszélgetések több mint fele ezt a kérdést járta körül, számba véve a hamburgi HafenCity, a koppenhágai Nordhavn és Sydhavn, a milánói CityLife vagy akár a bécsi Aspern negyedek tapasztalatait is.



BudaPart, Bujnovszki Péter



A fejlesztés kulcselemei között van a 20 hektárosra bővülő, az itt lakókon és dolgozókon kívül a budapestiek szórakozását, pihenését biztosító, évente 800 ezer látogatót vonzó városi park, a Kopaszi-gát, valamint a lokáció, aminek köszönhetően nem kell felesleges utazgatással tölteni az időt, hiszen a házakból kilépve egyik irányban a Duna-part és a rekreációs lehetőségek széles skálája, a másik irányban egy pulzáló, belvárosias környezetet nyújt a városnegyed. A BudaParton minden igényt kielégítő szolgáltatási infrastruktúra jön létre, amihez olyan szolgáltatókat keresnek, amelyek távolabbról is éppúgy vonzzák majd a budapestieket, mint a kikapcsolódási alternatívák. A negyed sarkalatos elemei a domináns sétálóövezet, a közösségépítésre alkalmas pontok, rendezvényhelyszínek, többgenerációs játszóterek, kutyafuttatók, a nyüzsgő városi lét megannyi színtere, ami élhetővé, szerethetővé tesz egy lokációt, és ahol mindent be lehet szerezni, ami a mindennapokhoz szükséges.

A BudaPart Budapest szerves része

A városnegyed szervesen kapcsolódik Budapest vérkeringésébe, ráadásul a létrejövő szolgáltatásokkal és kikapcsolódási lehetőségekkel a környékbeliek hétköznapjait is megkönnyíti, valamint vonzó alternatívát nyújt a kulturális, gasztronómiai, valamint a vízi és szárazföldön űzhető sportok kedvelőinek. Már elindult a sportélet, nyár óta SUPpolni is lehet az öbölben, készül a Beach&Bar homokos partszakasszal, kávézóval, mindezzel új közeget teremtve az aktív budapestiek számára is.

Rengeteget gondolkodtunk azon, hogy mitől érzik majd jól magukat itt az emberek, így úgy gondolom, hogy a városnegyedet az egy négyzetméterre jutó gondolatok száma teszi még különlegesebbé - fogalmaz Schrancz Mihály hozzátéve, hogy nemcsak építészekkel, műszaki emberekkel, hanem szociológusokkal is körüljárták a koncepciót.

BudaPart, Lakatos Benedek

Érvényesülnek a smart city alapelvek is, az első, BudaPart GATE elnevezésű irodaház idén LEED Gold minősítést kapott, a legújabb lakóépületek felület hűtés-fűtéssel üzemelnek, emellett a Főtávval együttműködve jönnek létre az innovatív lakásközponti hűtő-fűtő rendszerek.

Elérték a kritikus tömeget

Mindez már nemcsak a jövő - mostanra, a projekt megvalósulásának egynegyedénél elérték azt a kritikus tömeget, ami igazolja az élhető városnegyed funkciót. A fejlesztés ütemezését mini városnegyedekre tagolták, mindegyik önálló közlekedési kapcsolattal és megfelelő mennyiségű szolgáltatási területtel rendelkezik, a beköltözőket pedig megkímélik a további építési forgalomtól.

Az első mini városnegyedben négy lakóház készült el 635 lakással, emellett átadtak egy 20 ezer négyzetméteres irodaházat is. Jelenleg egy további, 182 lakásos lakóépület és egy újabb 20 ezer négyzetméter alapterületű irodaház épül, átadásukat 2021 közepére tervezik. Az ezt következő ütemhez tartozik egy hotel-és irodaházként működő vegyes funkciójú épület BudaPart Downtown néven, közel 8000 négyzetméternyi bériroda területtel és egy 198 szobás hotellel, valamint egy újabb, 185 lakásos lakóház, a BudaPart Otthonok 'F' épület, a kivitelezésük heteken belül elkezdődik.

BudaPart, Palkó György

Összesen 28 épület készül el a BudaParton, 15 lakóház és 13 irodaház a Mol székházzal és a hotellel együtt. Az utolsó projektrészt várhatóan 2027-ben indítják, most nagyjából a negyedénél tart a BudaPart kiépítése. A tervek szerint évente három épülettel gyarapodik a városnegyed, minden egyes átadás teljes értékű mini központtal bővíti a területet - hangsúlyozza a fejlesztő cég ügyvezetője.

Eddig az átadott lakások 40-50 százalékába költöztek be, az irodaházba is számos bérlő elfoglalta irodáját. A szolgáltatók mindazonáltal folyamatosan dolgoznak a kiépítéseken, már megnyitott a virágbolt, lottózó és az irodaház aljában egy étterem, hamarosan zöldséges és pékség is lesz a BudaParton, jövőre pedig még több kereskedelmi egységgel, köztük szupermarkettel és gyógyszertárral bővülnek, nyáron pedig a Beach&Bar is várja az érdeklődőket, megtelik élettel a környék.



BudaPart, Palkó György

A beköltözők igazolták a koncepciót

A BudaPart végső kiépítésében egy harmincezres, Szekszárd méretű magyar város képét mutathatja majd, kiszolgálva a mintegy 7 ezer lakó és 23 ezer munkavállaló minden igényét. Schrancz szerint már az első felmérés visszaigazolta az eredeti elképzeléseket arról, hogy ki lehet a BudaPart célcsoportja. A koncepció az aktív, belvárost is szerető emberekre koncentrál, számukra kínál egy olyan új életteret, amely egy változatos, részletgazdag, belvárosi életteret ötvöz a rekreációs lehetőségekkel. A pár hete elkészült felmérésből már kiderült, hogy minden korosztály képviselteti magát az ideköltözők között, ami közös bennük, az az aktivitás, az élettel teli lakókörnyezet, a szolgáltatások közelsége iránti igény.

A cikk elkészítését a Property Market Kft. támogatta.