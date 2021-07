Elindult az albérleti főszezon – tippek bérlőknek és bérbeadóknak

A következő két hónap nemcsak a frissen felvett egyetemi és főiskolai hallgatók, hanem sok pályakezdő és munkahelyet váltó számára is az aktív lakáskeresés időszaka. A megnövekedett kereslet miatt a lakástulajdonosok számára is kiváló időszak ez a bérbeadáshoz, ám kezdőként az ideális bérlemény és ideális bérlő megtalálása is sok fejtörést okozhat.