Megkezdődött a Gellért-hegyi sikló építése érdekében elindított bírósági per a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. A jogi eljárást a beruházás megvalósítására vállalkozó Gellérthegyi Sikló Kft. indította el azért, hogy a bíróság mondja ki, a Fővárosi Önkormányzat idén februárban jogellenesen állt el a Gellért-hegyi sikló megépítését célzó 2009-es szerződéstől - közölte a cég.

Célunk továbbra is a felvonó megépítése - mondta Walton Imre, a beruházást jegyző kft. ügyvezetője. A beruházás megvalósítására kész terveik és engedélyeik vannak, valamint a szükséges szakembergárda és finanszírozási háttér is a rendelkezésükre áll. A Gellért-hegyi sikló több mint egy évszázados terv, amely látványos és környezetbarát megoldással kapcsolná be az ikonikus városrészt Budapest közlekedésébe.

A cég szerint a fejlesztéssel a Gellért-hegy környezetbarát módon kapcsolódhatna be a főváros vérkeringésébe. És a turistabuszokat is ki lehetne tiltani a környékről.

Főváros: 2009 óta sok minden változott



Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes a Népszavának korábban azt mondta, hogy a városvezetés megunta a „sikló csiki-csukit”, ezért javasolta a közgyűlésnek, hogy a főváros álljon el a 2009-ben a gellérthegyi sikló beruházással kapcsolatban kötött szerződéstől, amely a földhasználati jog visszavételét jelenti - írta a Magyar Nemzet. A városvezetés a döntést azzal indokolta, hogy a szerződéskötés óta eltelt időben megváltozott a jogszabályi környezet, nem teljesültek a finanszírozási feltételek és más lett a műszaki tartalom is. A városvezetés a siklót közberuházásként az uniós helyreállítási alapból kívánja megvalósítani.

Idegenforgalmi főszezonban naponta átlagosan 350-400 turistabusz fordul meg a Gellért-hegyen.

A fővárosi székhelyű vállalkozás 2005-ben kezdte meg a működését projektcégként, alapításának célja a Gellért-hegyi sikló tervezése és megvalósítása. A társaság 25 százalékban a Budapesti Közlekedési Központ tulajdona, amely mellett 75 százaléknyi tulajdonrészt a magyar befektetői érdekeltségbe tartozó Sikló-Beruházó Kft. birtokol.