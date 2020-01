Elkelt Budapest egyik legdrágább telke

Egy befektetőcsoport vette meg a főváros egyik legdrágább telkét. Az úgynevezett Reno Udvar és környéke többségi tulajdonrészét az MNB alapítványai adták el 22,8 milliárd forintért. Oda változatlanul irodákat, lakásokat és városközpontot terveznek építeni.

Másfél éves tárgyalást követően a napokban zárul le a Reno Udvar és környéke eladása (Váci út 160-168.) - tudta meg a Napi.hu. A Váci úti "irodafolyosó" legfrekventáltabb helyén, a Csavargyár utcánál levő 7,5 hektáros területet az MNB Pallas Athéné alapítványainak vagyonkezelője, az Optima Befektetési Zrt. a három telket még 2016-ban 17,2 milliárd forintért (55,2 millió euró) vette meg. A most 22,8 milliárd forintot érő ingatlannak a 60,4 százalékát adták tovább egy kínai befektetőnek. Lapunk értesülései szerint a vevő a Chi Fu Csoport, amelynek vezetője a magyar állampolgársággal is rendelkező Frank Liu.

A budapesti lakást is tulajdonló, eredetileg tajvani illetőségű üzletember korábban azzal került be a hírekbe, hogy 2016-ban megvásárolta a csődbe ment pápai húsüzemet. A Chi Fu 25 milliárd dolláros (7570 milliárd forintos) vagyont kezel, befektetései a biotechnológiától az élelmiszeriparig ívelnek.

A területen - a korábbi tervek szerint - egy vegyes hasznosítású épületkomplexumot épített volna az MNB. A 240 ezer négyzetméter hasznos alapterületen (ebben nem értendő bele a garázsszintek, amelyek újabb 180 ezer négyzetmétert tettek volna ki) multifunkciós ingatlanfejlesztést jött volna létre - irodákkal, lakóegységekkel, üzletekkel és szolgáltató létesítményekkel.

A jelenleg lepusztult, egykori csavargyári épületek helyén egyfajta új városközpontot álmodtak meg - amelynek beruházási költségei "alaphangon" is 600-700 millió eurót emésztettek volna fel. Nem utolsósorban ennek tudható be, hogy a saját fejlesztés helyett az értékesítés mellett döntöttek. A hatvan százalékos résztulajdon eladását követően a Chi Funak lehetősége van a maradék tulajdonrész megvásárlására is. Úgy tudjuk, hogy a korábbi tervek nem kerültek a süllyesztőbe és továbbra is városközpont kialakításában gondolkodik az új tulajdonos is. Mivel a kormány kiemelt beruházásnak nyilvánította a projektet, a tervezés és engedélyeztetés is gyorsulhat a zárást követően.

Az Optima Befektetési Zrt. szerdán tette közzé a Pallas Athéné Alapítványok elmúlt negyedévi működéséről szóló közleményét. Eszerint az alapítványok 2019. negyedik negyedévében mintegy 500 millió forinttal gyarapították vagyonukat. (Ez még nem tartalmazza az ezen a héten lezárult Váci úti értékesítés nyereségét.) Az alapítványoknak juttatott összesen 266,4 milliárd forintnyi vagyon értéke 274,8 milliárd forintra emelkedett, ebből az alapítványok és az általuk alapított gazdasági társaságok 174,9 milliárd forintot befektetési jegybe, 64,5 milliárd forintot ingatlanba, 8,6 milliárd forintot bankbetétbe és 26,8 milliárd forintot vállalati kötvényekbe fektettek be.