Elözönlötték a kínaiak a magyar lakáspiacot

Ráéreztek az ingatlanközvetítők is a kínai vásárlók fontosságára az elmúlt években. Van hálózat, amely külön irodát üzemeltet ázsiai érdeklődőknek, másnál a honlap érhető el a nyelvükön. Nem véletlen az alkalmazkodás: az utóbbi években kínai állampolgárok adták a külföldi vásárlások egyik legnagyobb részét a magyarországi ingatlanpiacon - számolt be a Magyar Nemzet.

Egyre inkább a már itt élő kínaiak adnak-vesznek magyarországi lakásokat. Mind többször eladóként, bérbeadóként jelennek meg: cserélnek, befektetnek, hazaköltöznek, tehát a korábbi vásárló réteget jelentő kínaiakból mostanra aktív lakáspiaci szereplők lettek - mondja a Benedikt Károly, a Duna House (DH) elemzési vezetője a napilapnak.

Az ingatlanközve­títő hálózatnál - amelynek kínaiul beszélő üzletkötője, kínai nyelvű dokumentációja és kimondottan az ázsiaiak­ra specializálódott irodája is van - úgy tapasztalják, hogy az elmúlt években struktúrájában változott meg a kí­naiak lakáspiaci jelenléte Magyarországon: a letelepedési kötvény felfutó időszaka után a kintről érkezők száma folyamatosan csökken.

A harmadik országbeliek ingatlanszerzései engedélykötelesek, e lista alapján évről évre a kínaiak veszik a legtöbb ingatlant Magyarországon. Ám az uniós állampolgárokkal együtt nézve is az első háromban vannak.

Ha jó elhelyezkedésű, nagyobb családi házat vásárolnak, akkor jelenleg a 100-200 millió forintos ingatlanok sem ritkák körükben, de az átlagos lakások közül is jellemzően a drágábbakat keresik.

Gadanecz Zoltán, a GDN Ingatlanhálózat alapító-tulajdonosa szerint a kínaiak alapve­tően szeretnek a honfitársaikkal együtt dolgozni, teljesen mindegy, hogy üzletről, piacról vagy étteremről van szó. Próbálják magukat kínai munkavállalókkal körbevenni. Nekik is biztosítani kell a szállást, majd mikor már ők is látják, hogy itt meg tudnak élni, maguk is ingatlant vásárolnak - írja le a tipikus élethelyzetet.

A nagy hirdetési oldalak is tapasztalják az erőteljes kínai érdeklődést. Az Ingatlan.com a Magyar Nemzettel azt közölte, az elmúlt év során mintegy 20-30 százalékkal többen kerestek oldalaikon Kínából. A legtöbben értelemszerűen a nagy városokból - mint Peking vagy Sanghaj - és környékükről érdeklődnek, a keresgélők csaknem egyharmada 35-44 éves.