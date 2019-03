Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Elszálltak a balatoni lakásárak

Február végén ismét élénkülni kezdett az ingatlanpiaci forgalom a Balatonnál a december-januári pihenő után. Az új év azonban tovább emelkedő árakat hozott, szakértők szerint az egymilliós part menti árakkal sem értük el egyelőre a lélektani határt.

Egyes újépítésű projektek tavaly ősz óta 20 százalékot is drágultak a kivitelezői árak emelkedése miatt. Ráadásul egyre fogy az eladás előtt álló ingatlanok száma, miközben az érdeklődés továbbra is erőteljes, így ez is felfelé mozdítja az árakat - állítja Krausz Gábor, a Balla Ingatlan siófoki irodájának vezetője.

Szerinte kérdéses, hogy milyen árszintig maradnak vevők az újépítésű ingatlanok piacán, úgy véli azonban, hogy ha lesz is megtorpanás, az csak ideiglenes lehet. Az ingatlanközvetítő szerint még nem értük el a lélektani határt, pedig a jó fekvésű, part menti, panorámás, újépítésű lakások négyzetméterárai már az 1 millió forintos szintet közelítik, illetve sok esetben el is hagyják azt.

Hasonló mértékben drágulnak a kevésbé kedvező adottságú újépítésű ingatlanok is. Egy nettó 60 négyzetméteres, második emeleti, nappali plusz két hálószobás lakás, 50 négyzetméteres terasszal 67 millióért kelt el a napokban. Ha a teraszt harmadával beleszámoljuk a nettó árba, akkor is közel 900 ezer forintos négyzetméterárról beszélhetünk, egy nem full-panorámás ingatlan esetében - részletezte a szakember.

Az újépítésű ingatlanok drágulása húzza magával az újszerű - az elmúlt 10-15 évben épült - part menti vagy partközeli, átlagos minőségű lakások árát is. Siófok-Sóstón például a korábban 15 millióig forgó ingatlanok most 20 millió felett járnak az árak, de 30-40 millióért is akadnak itt eladó házak.

Nagy a kereslet a városokon belül található régi, használt lakások iránt is, annak ellenére, hogy az 50 négyzetméteres, nappali plusz egy hálószobás siófoki panelek ára 20-23 millió forint között mozog. Ez 400 ezer forint feletti panel-négyzetméterárat jelent, még sincs gond az eladással, igaz nem is kerülnek túl nagy számban a piacra. A városon belüli újépítésűek ára ennél némileg magasabb: 500-600 ezer forintos négyzetméterárakról beszélhetünk.

Nagyon keresettek még mindig a telkek, és ennek megfelelően emelkednek az áraik is. Míg tavaly ősszel még meg lehetett csípni 10-11 millió forintért egy-egy telket Siófokon, ezek ma már 15 millió forintra kúszott - hívta fel a figyelmet Krausz Gábor, aki úgy véli, hogy egy-két éven belül akár 20 millió forint fölé is emelkedhet a telekár.

A piacon egy-egy kivételtől eltekintve főleg a magyar vásárlók aktívak, akiknek csak egy kisebb része (mintegy 20-25 százaléka) befektető, a vevők nagyobb arányban saját részre, nyaralás, pihenés céljából vásárol, nem pedig kiadásra. Pedig most elég jók bérleti díjak: főszezonban a parton lévő garzonok napi bérleti díja 30-35 ezer forint körül alakul, de a nagyobb, 60 négyzetméteres, nappali plusz két hálószobás, rendkívül igényesen berendezett és felszerelt, teraszos ingatlanok esetében el lehet kérni akár napi 80-100 ezer forintot is.

A városi, havidíjas bérlakásokat sem adják olcsón: egy igényes, újszerű, kertkapcsolatos, nappali és két hálószobás ingatlan havi bérleti díja már meghaladja a 250 ezer forintot, a kisebb, normálisan berendezett téglaépítésű lakások ára 150 ezer forint körüli, a legolcsóbb panelek esetében is 80-90 ezres induló árakról beszélhetünk, de így is nagyon kevés a kiadó ingatlan.