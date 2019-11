Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ennyibe kerülnek a legolcsóbb új lakások

Budapesten belül a XVIII. és XXIII. kerületben vannak 500 ezer forintnál alacsonyabb négyzetméteráron megvehető új lakások, a legdrágábbak pedig a budai kerületek - derül ki az ingatlan.com friss körképéből.

Alig több mint egy hónap múlva lejár az újlakás-építések felfutásában főszerepet játszó kedvezményes áfára vonatkozó határidő, ezzel részben új időszámítás kezdődik majd a piacon. Ugyanakkor vannak még a kínálatban olyan új, átadás előtt lévő vagy még épülő lakások, amelyekre az 5 százalékos kedvezményes áfa vonatkozik, és ezzel az olcsóbb kategóriába tartoznak - derül ki a portál friss elemzéséből.

Az év végén kifutó áfakedvezmény várhatóan nem hoz durva leállást az új lakások piacán, mert a 2018 novembere előtt építési engedélyhez jutó, a következő 2-3 évben elkészülő lakásokra is vonatkozik a kedvezmény. Ugyanakkor a következő években a jelenleginél kevesebb új lakás épülhet - állapította meg Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Véleménye szerint ahhoz, hogy a teljes lakáspiac középtávon is stabil növekedésben maradjon és az árak se szabaduljanak el a kínálatnak bővülnie kell. Erre példa Győr, ahol az országon belül 2013 óta a legtöbb új lakás épül ezer lakosra vetítve, és az új lakások országos szinten mérve is a legolcsóbbak közé tartoznak.

Októberben ugyanis a győri használt lakások átlagos négyzetméterára 432 ezer forint volt, az újaké pedig 466 ezer forint volt, de az új lakások közül a legolcsóbbak 440 ezer forintért is elérhetőek. Balogh szerint, ha az új lakások kínálata bővül az a használt lakások piacán is fékezheti a drágulás ütemét. Ahhoz, hogy a teljes lakáspiac egyensúlyban legyen, és ne a drasztikus drágulás határozza meg az ingatlanpiaci trendeket, megfelelő újlakás-kínálatra van szükség.

Ezek a legolcsóbb új lakások a fővárosban és vidéken

A friss analízis alapján a budapesti kínálatban novemberben mintegy 4 ezer új lakás volt, ezeket a következő 1-3 évben adják át és a többségükre még az 5 százalékos áfa vonatkozik, mert az építési engedélyük még 2018 novembere előtt megszületett. A legolcsóbbak a XVIII. kerületben épülő új lakások, ezek négyzetméterára 469 ezer forint, a második legalacsonyabb ár a XXIII. kerülethez köthető, ahol 478 ezer forintot kell fizetni. A XVII. kerület a harmadik legolcsóbb városrész, itt 571 ezer forintba került egy-egy négyzetméter.

A budai kerületekben a legalacsonyabb áron kínált új lakások négyzetméterára is bőven felülmúlja a milliós szintet, az I.,a II. és a XII. kerületben 1,2-1,6 milliót kell fizetni értük.

A megyeszékhelyek közül a Nyíregyházán a legolcsóbbak az új lakások, 339 ezer forintért kínálták ezeket novemberben a portál adatai szerint. Szekszárd az ezüstérmes 374 ezer forintot négyzetméterárral, A harmadik helyezett Miskolc, ahol 421 ezer forintról indul az új lakások négyzetméterára. Az olcsóbb városok közé tartozik még Eger és Szolnok, előbbiben 432, utóbbiban 435 ezer forintnál jártak az átlagárak.