Egy átlagos méretű, 12x12 méteres családi ház nyeregtetője esetén a kivitelezés teljes költsége 6,5 millió forint körül alakulhat – derül ki a Wienerberger Zrt. friss kalkulációjából. A költségbecslés az utóbbi időben igen divatossá vált 20-22 fokos hajlásszög és Tondach kerámia cserepek használata esetén, a szigetelés, a gipszkartonozás és egyéb munkákkal közös összegzésként készült.

Már a szem számára szinte észrevehetetlen eltérés (20 vagy 22 fokos hajlásszögű tető) is több százezer forintos különbséget jelent a költségekben. Az alacsonyabb hajlásszögek esetén ugyanis sokkal többet kell költeni a hatékony vízzárásra, ami nagyjából 15 százalékos áremelkedést is jelenthet.

Ezzel szemben, egy 30-35 fokos hajlásszögű, hasonlóan tartós, a műszaki követelményeknek szintén tökéletesen megfelelő tető az említett kalkuláció kétharmadából is kihozható.

„Az utóbbi években rendkívül divatosak lettek az alacsony hajlásszögű tetők. Annak azonban ára van, ha a trenddel akarunk tartani. Az ilyen, 20-22 fokos tetőkhöz ugyanis igencsak drága és különleges kiegészítő termékeket kell választani, annak érdekében, hogy a családi ház tetőszerkezete műszakilag maradéktalanul, hosszú ideig ellássa feladatát.

Egy alacsony hajlásszögű szerkezet esetében egészen más alátéthéjazati követelményeknek kell megfelelni, mint például egy 30-35 fokos tető esetében. Többek között vízhatlan fóliát kell felszerelni és kiegészítő deszkázatra is szükség van. A kivitelezéshez képzett szakember és speciális szerszámok szükségesek” – hívja fel a figyelmet a Tondach tetőcserepek gyártója.

Az említetteknél is nagyobb lehet a különbség azonban, ha egy kifejezetten nagy, 50 fokos hajlásszögű és a 30 fokos szerkezet költségeit hasonlítjuk össze. Ilyenkor például azzal is kalkulálni kell a tulajdonosnak, hogy a héjazat felülete ebben az esetben a legnagyobb. Emiatt akár 15-20 százalékkal több alapanyagra és cserépre lesz szükség. Így egy 30 fokos szerkezettel összevetve a teljes költségvetés ugyanakkora alapterületű ház esetében akár 40-45 százalékkal is magasabb lehet.

A tető minőségi kivitelezése mára igencsak hangsúlyos kérdéssé vált. Néhány éve az új építésű családi házaknál, ahogy a falak, úgy a tetők esetében is szigorú hőszigetelési követelmények vannak érvényben. Kevesen vannak vele tisztában, de

új ingatlanoknál a jogszabályban rögzített értékeknek köszönhetően egyértelműen a tetőteret határoló szerkezeteknek kell a ház legjobb hőszigetelő felületének lennie, jobb eredményeket kell produkálnia, mint a falazatnak.

Ennek teljesítése azért is különösen fontos, mert 2022 második felétől kizárólag olyan újépítésű házakat lehet használatba venni, amelyek megfelelnek a „közel nulla energiafelhasználású” épületekről szóló jogszabályoknak. Ha pedig a tető nem teljesíti a törvényben előírt műszaki paramétereket, akkor az ingatlan nem kaphat használatbavételi engedélyt.