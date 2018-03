Építkezne? Ez a hír érdekelni fogja

Közép-Európa legmodernebb, Magyarország legnagyobb készházgyártó-üzemét adták át csütörtökön a Hajdú-Bihar megyei Polgári Ipari Parkban. Az egymilliárdos beruházással elkészült üzem évi 300 könnyűszerkezetes készházat állíthat elő.

A lakáspiac fellendülésével újra megnőtt az igény a készházak iránt, a munkaerőhiány miatt a részben éppen gyorsaságával csábító építési mód dacára olykor csak egy éves vagy még hosszabb határidővel kötelezik el magukat a kivitelezők. Azonban mégsem ez a tény, hanem a készházas technológia fejlődése, a világtrendek követése ösztökélte Beregszászi Pált, a Beregszászi Gerendaházak (mostantól Berger Házak) egyik tulajdonosát, hogy továbblépjen az eddigi, jól bevált, helyszíni szerelésű, évi 10-15 épületet előállító üzeméből egy nagyobb léptékű, automatizált gyártás felé.

A 250 milliós uniós támogatás mellett 750 millió forintnyi magyar magántőkével, összesen egymilliárd forintos beruházással a Polgári Ipari Parkban rendezett be egy csarnokot a legmodernebb német készházgyártó technológiával. A CNC-vezérlésű gépsorokon évi 300 faszerkezetű, cellulóz alapú, gipszrostlemezes falszerkezetű készház készülhet, 65-70 dolgozóval, szemben korábbi üzemével, ahol az évi 10-15 házat 25-30 alkalmazott állította elő - mondta lapunknak Beregszászi Pál.

A készházak már 6-9 hónap alatt költözhetőek, az építkezés pedig mindössze 2-3 hónapot vesz igénybe.

A készház piacon a gyári technológiáé a jövő, az üzemi körülmények között előállított épületek méretpontossága, a szerkezet stabilitása megbízhatóbb, mint a helyszíni szerelésű épületeké, Magyarországon azonban még jóval kisebb arányban készülnek üzemi, kontrollált körülmények között könnyűszerkezetes házak, mint helyszíni szerelésűek. A meglévő üzemek egyenkénti kapacitása pedig nem haladja meg az évi 10 -20 épületet, ezen változtat érdemben a polgári gyár átadása.

Tavaly nagyjából 900 készház tette ki a piacot, becslések szerint 2018-ban ezerre is nőhet az átadások száma, igaz, ez még mindig a fele sem a válság kitörésekori 2200 darabos volumennek, ami 300-ra csökkent az általános élénkülés és az 5 százalékos áfa, valamint a csok előtti időkben.

A csütörtökön átadott üzemben egyébként mér elkezdődött a gyártás, egy pilisjászfalui készházlakópark mintaháza készül a gépsorokon. A hazai és osztrák alapanyagokból, német technológiával készülő Berger Házak hasznos négyzetméterenkénti ára bruttó 280 ezer forinttól indul.

Tőlünk nyugatabbra, Ausztriában, Németországban és a skandináv államokban jóval nagyobb szeletet hasít ki a könnyűszerkezet a családi ház piacból, az osztrák és a német piacon 30, a skandináv országokban 70 százalék fölötti is lehet az aránya. A gyári technológia is lényegesen elterjedtebb, a Bécs mellett Blaue Lagune készházas mintaparkban kiállított épületek között nincs is helyszíni szerelésű, kizárólag üzemi kontroll mellett előállított - mondta lapunknak az átadásra ellátogató Erich Benischek, a mintalakópark igazgatója. Az ott kiállított épületek háromnegyede szintén faszerkezetre szerelt cellulóz, vagy valamilyen más, megújuló forrásból származó, szigetelőanyaggal ellátott falszerkezet, akárcsak a Polgáron készülő Berger Házaké, a maradékon az újdonságnak számító, keresztbe laminált fa szerkezetű épületek számítanak, amelyekből magasabb készházak is építhetők, és az acélszerekezetű moduláris, blokkokból összeállítható lakások osztoznak.

A készházmintapark a házak bemutatásán túl a vevők, érdeklődők tájékoztatásának bővítése érdekében információs blokkokat is fejleszt, az igazgató tapasztalatai szerint ugyanis az építtetők mára nem tudnak lépést tartani a technológia fejlődésével.