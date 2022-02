2021 utolsó negyedéve gyengébb Aktivitás-Kezdést hozott a magasépítések esetében, ami elsősorban a nem lakáscélú építkezések lendületvesztésére volt visszavezethető. Összességében ugyanakkor a második félév alacsonyabb számait ellensúlyozták az első féléves magasabb értékek, különösen a második negyedéves kiugró eredmények.

A jól sikerült első félévnek köszönhetően soha ilyen magas értékben nem indultak el magasépítési kivitelezések, mint 2021-ben. Összesen több mint 1800 milliárd forintot tett ki a tavalyi évben a megkezdett építkezések értéke, az Eltinga, az iBuild és a Buildecon által készített EBI Építésaktivitási Jelentés szerint. A növekedés 2021-re 2020-hoz képest közel 30, 2019-hez képest pedig több, mint 20 százalékos volt.

A társasházi lakásépítések Aktivitás-Kezdése a harmadik és negyedik negyedévben bővült. A teljes évet nézve 2021-ben a nem lakáscélú magasépítések összege a gyenge 4. negyedév ellenére rekordot döntött, ilyen magas értékben még nem kezdődtek meg kivitelezések a szektorban. Összesen több mint 1500 milliárd forintot tett ki az Aktivitás-Kezdés. A növekedés 2020-hoz és 2019-hez képest is nagyjából 27 százalékos volt.

Az év utolsó negyedévében kivitelezési fázisba lépett legnagyobb magasépítési beruházások közé tartozott a székesfehérvári Alba Aréna sportcsarnok fejlesztés, Miskolcon a Chervon Autó járműipari fém alkatrészeket gyártó üzem építése, a fővárosi XXI. kerületben a Jedlik Ányos Gimnázium fejlesztése, illetve a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium fejlesztése.

2016 óta nem indultak el ilyen kis összegben mélyépítési kivitelezések, mint 2021-ben. Valamivel több mint 700 milliárd forintot tett ki az Aktivitás-Kezdés, ami még a gyenge 2020-as évhez képest is 5 százalékos további visszaesést jelentett, 2019-hez képest pedig 18 százalékot meghaladó volt az elmaradás mértéke.

Az Aktivitás-Kezdés az út- és vasútépítések esetében az alacsony bázis miatt 6 százalékos növekedést mutatott 2020-hoz képest, míg 2019-cel összehasonlítva az elmaradás közel 15 százalékos volt.

A nem út- és vasút mélyépítések esetében 2020-hoz képest 2021-re közel 14 százalékos visszaesés következett be, míg 2019-hez képest nem egészen 22 százalékkal esett vissza az elindított kivitelezések értéke.

A legnagyobb építési fázisba lépő mélyépítési projektek között volt 2021 negyedik negyedévében a Szeged-Rendező és Röszke országhatár közötti vasútvonal fejlesztés, a Halimba-Szőc Solar Park beruházás, valamint az öntözőtelep és öntözőrendszer építése Mezőhegyesen.

Közép-Magyarország részesedése az elindult építkezéseket nézve az utolsó negyedévben tovább csökkent 2021-ben. Éves szinten a megkezdett kivitelezések értékének 34 százaléka jutott a területre, szemben a 2014-2020-at jellemző 38 százalékkal.

Kelet-Magyarország részesedése is elmaradt az Aktivitás-Kezdésből a korábbi éveket jellemzőtől, míg az előbbiekkel párhuzamosan Nyugat-Magyarországé növekedett. Utóbbi esetében az arány 35 százalékra bővült a korábbi 28 százalékos szintről - áll az EBI Építésaktivitási Jelentésben.

Régiós szinten a legmagasabb értékben Budapest után, a Közép-Dunántúlon indultak el építkezések 2021-ben. Észak-Alföldhöz a kivitelezések összegének 11 százaléka tartozott.

2021-ben 2020-hoz képest 40 százalékkal emelkedett a megkezdett társasházi kivitelezések összege. Valamivel több mint 300 milliárd forint értékben indultak el építkezések a szektorban. A 2019-es értéktől azonban továbbra is elmaradtak a számok, közel 4 százalékkal, 2018 és 2017-hez képest pedig a különbség több, mint 30 százalékos volt.

A harmadik és negyedik negyedévben elindult bővülés vélhetően 2022-ben tovább folytatódhat, az idei év elején több nagyobb projekt elindulását jelentették be a fejlesztők, valamint a tavalyi magasabb építési engedélyszámok is ezt vetítik előre.

Az év utolsó negyedévének legnagyobb elindult projektjei közé több, fővárosi társasházi beruházás is bekerült, mint a New Palace I. üteme, a Ferdinánd Garden, a Balance Garden, a Metrodom River B épülete, illetve a Westside Garden.

A 2021-ben befejezett projektek összértéke nem érte el a 2020-as szinten, de így is összesen több mint 300 milliárd forint értékben készültek el társasházak, ami a 2020-as után a valaha mért második legnagyobb Aktivitás-Befejezést jelentette.

Az előzetes adatok szerint az idei, 2022-es év pedig várhatóan ismét rekordot hozhat a befejezésekben, amennyiben az erre az évre tervezett beruházásokat valóban sikerül befejezni.

Nagyobb Aktivitás-Kezdés jellemezte a 2020-ban is a legkevésbé visszaeső Budapestet, valamint az alacsony bázisról induló Pest megyét, és Dél-Alföldi régiót. Összességében a 2021-es megindult társasházi építkezések értékéből Közép-Magyarország a 2014-2020-as időszakinál jelentősen nagyobb, 70 százalékot meghaladó arányban részesült, a korában jellemző átlagos 60 százalékhoz képest, míg Kelet- és Nyugat-Magyarország aránya elmaradt a 2014-2020-as számoktól.

Észak-Alföld

2017 előtthöz képest, az utóbbi években lényegesen magasabb értékben indultak el építőipari kivitelezések az Észak-Alföld régióban. 2017 és 2018 kiugróan magas építőipari Aktivitás—Kezdést hozott, és 2019-ben és 2020-ban is magas maradt. 2021-ben ugyan volt némi csökkenés, de az Aktivitás-Kezdés mutató így is meghaladta a 2019-es szintet, illetve továbbra is jóval magasabban alakult a 2017 előttinél.



A társasházi lakásépítési Aktivitás-Kezdés ugyan némileg növekedett a régióban 2021-ben 2020-hoz képest, azonban továbbra is messze elmaradt a 2016-2019 közötti időszakot jellemző számoktól, 2019-hez képest például több, mint 30 százalékkal.



A 2021 első 9 hónapjára rendelkezésre álló adatok szerint az idei évben a régióban az Aktivitás-Kezdés további jelentős bővülése várható, az építési engedélyek száma ugyanis 90 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest.



Jelentően nőtt és rekordot döntött a nem lakáscélú magasépítések Aktvitás-Kezdése. Elkezdődött például az East-West Gate intermodális logisztikai központ építése Fényeslitkén, a Lego fröccsöntő csarnok III. ütemének és a csomagoló üzem és raktár III. ütemének kivitelezése Nyíregyházán. Szintén tavaly indultak el az építési munkái a Semcorp szeparátorfólia-gyártó üzemnek Debrecenben, illetve a Tiszakavics Hotelnek Szolnokon. Az Aktivitás-Kezdés pedig várhatóan az idei évben is magas maradhat, hiszen az előzetes hírek szerint 2022-ben elindulhatnak a BMW gyárának nagy alapterületű épületkivitelezési munkái.



Míg az elmúlt években az M4-es út munkálatai, illetve a BMW beruházáshoz kapcsolódó projektek táplálták a mélyépítési Aktivitás-Kezdést a régióban, (utóbbi kapcsán elkezdődött például az Észak-Nyugati Gazdasági Övezet infrastruktúra-fejlesztés I. és II. üteme, vagy a Debrecen-Füzesabony vasútvonal I. üteme) az elindult mélyépítési munkák összege jelentősen visszaesett 2021-ben az Észak-Alföldön, és 2015 óta nem volt ilyen alacsony. A 2021-es legnagyobb beruházások között említhető a korábban már a magasépítési projektek között feltüntetett East-West Gate intermodális logisztikai központ mélyépítési munkálatai, valamint Nyíregyházán a Városi Stadion projekt.