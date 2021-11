Szerényre sikerült a harmadik negyedév az építőiparban, bár összességében még így is magas maradt az év első három negyedévét jellemző Aktivitás-Kezdés mutató a kiugróan jó második negyedévnek köszönhetően.

Az iBuild projekt- és cégadatbázisban szereplő beruházások alapján, összesen több mint 2 ezer milliárd forint értékben indultak el építési munkák a szektorban – állapítja meg az EBI Építésaktivitási Jelentés.

Visszaesés a magas- és mélyépítésben is



Akárcsak az egész építőipart, a magasépítéseket is gyengébb harmadik negyedév jellemezte. Az Aktivitás-Kezdés mutató elmaradt a jól sikerült első két negyedév számaitól, bár 2020 azonos időszakához képest nagyobb értékben kezdődtek meg kivitelezési munkák a szektorban. Összességében az év első 9 hónapjában az erős első félévnek köszönhetően közel 1500 milliárd forint volt az Aktivitás-Kezdés mutató értéke.

A magasépítésekhez hasonlóan a mélyépítési munkákban is visszaesést hozott a 2021-es harmadik negyedév, a kiemelkedő második negyedév töredékét kitevő összegben indultak el kivitelezések a szektorban.

2021 harmadik negyedévében arányaiban a legtöbb kivitelezés a keleti régiókban indult, de összességében az első 9 hónapban a megkezdett építkezések összértékéből a legnagyobb aránnyal a nyugati régiók rendelkeztek, amelyek részesedése meghaladta a korábbi éveket jellemzőt. Összességében a január és szeptember közötti időszakban a legkevesebb kivitelezés Kelet-Magyarország kezdődött meg, a harmadik negyedéves növekedés ellenére.

Nehezen indulnak be a társasházi lakásépítések

Egyelőre nem látszik a társasházi lakásépítések jelentősebb felfutása. Az első negyedévhez képest a második negyedévben kevesebb társasházi lakáskivitelezés kezdődött meg, melyet a harmadik negyedévben további visszaesés követett. Bár még így is igaz, hogy a jobb első negyedévnek köszönhetően 2021 első 9 hónapjában a társasházi lakásépítési Aktivitás-Kezdés mutató értéke 14 százalékkal meghaladta a 2020-as azonos időszakit.

Az év első 9 hónapjában összesen 208 milliárd forint értékben adtak át társasházi projekteket.

Felpörgő iroda- és raktárberuházások

Jelentősen felpörögtek viszont az irodaberuházások a 2020-as erőteljes visszaeséshez képest. Az Aktivitás-Kezdés mutató 2021 első 9 hónapjában meghaladta az eddigi rekordévnek számító 2018-as teljes éves kivitelezési értéket.

Az irodaépítések mellett az ipari épületek és raktárak építése is lendületbe jött 2021-ben. A megkezdett kivitelezések értéke az idén is rekordot dönt a tavalyi után. Az év első 9 hónapjában elindult építési munkák összege a szektorban, már most jelentősen meghaladta a tavalyi teljes éves Aktivitás-Kezdést.