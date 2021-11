Kialakult a Brick Award ’22 (BA) téglaépítészeti díj döntőjének mezőnye, miután az előzsűri október elején kiválasztotta azt az 50 alkotást, amely az öt kategória győzelméért és a nagydíjért jövő júniusban versenybe száll. A döntőben ezúttal európai dominancia alakult ki, hiszen az 50 projektből 34 a kontinens építészeihez köthető, míg összesen 12 ázsiai alkotás szerepel a legjobbak között, latin-amerikai jelölésből pedig 4 versenyezhet tovább.

A 2004-ben a Wienerberger AG által életre hívott, határozottan független zsűrizés mellett zajló BA kiemelt és hangsúlyos célja, hogy felhívja a figyelmet és egyben elismerje világ leginnovatívabb és legszebb téglaépítészeti alkotásait.

Kapcsolódó Felmászik a torony tetejére az új szerelődaru

A kétévente meghirdetett, idén jubileumi, tizedik kiírásához érkezett díj már rekordot döntött. Összesen 53 országból végül 789 alkotást nyújtottak be, ilyen nagyszámú nevezőre pedig korábban még soha nem volt példa. Mindez jól tükrözi, hogy a Brick Award mára a világ legnívósabb téglaépítészeti kitüntetésévé vált - írta közleményében a versenyt kiíró Wienerberger.

"Az elmúlt évek fejlődése minden területen folytatódott. Rekordszámú nevezés mellett jól érzékelhető, hogy a pályaművek egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek az erőforrások hatékony felhasználására. Ez egyaránt vonatkozik a rendkívül innovatív építményekre és a helyi anyagokból és kézműves technikákkal, hagyományos módon építettekre is. A téglák fantáziadús felhasználása talán soha nem volt ilyen arányú, mint idén. Ez szinte játékos és nagyon emlékezetes terveket eredményezett. Minden kategóriában látunk ilyen példákat, ez a kiegyensúlyozottság azt mutatja, hogy a tégla minden épülettipológiai területen nagyszerűen képviselteti magát" – hangsúlyozta Heimo Scheuch, a Wienerberger AG vezérigazgatója.

Ahogy az elmúlt években, úgy idén is öt kategóriába – „Mintha otthon lennél” (Feeling it home), „Együtt élni” (Living together), „Megosztott terek” (Sharing public spaces), „Közös munka” (Working together) és „Eredeti ötletek” (Building outside of the box) – sorolták be az épületeket. Minden szekcióban hirdetnek majd győztest, amelyek közül 2022 júniusában Bécsben a nagydíjast is kiválasztják.

A hazai építészet korábban már eredményesen szerepelt a Brick Awardon. A második, 2006-os kiíráson ugyanis Cságoly Ferenc és Keller Ferenc munkája, a pécsi Barbakán tér 5-6. alatt álló lakó- és irodaépület ugyanis elnyerte a zsűri fődíját.