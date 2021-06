Az amúgy is élénkülő felújítási piacra zuhant rá a kormány január 1-től induló, 3 milliós, vissza nem térítendő támogatás kínáló otthonfelújítási programja, aminek következtében elszálltak az alapanyag- és kivitelezési árak. Az óriási kereslethez ugyanis sem munkaerőben, sem anyagban nem társult megfelelő mértékű kínálat.

„Az építőipar építési tevékenységének árai a KSH szerint is 7 százalékkal emelkedtek az első negyedévben” – mondta a portálnak Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) elnöke. Ennek ellenére az ÉVOSZ-nál mégis azt tapasztalják, hogy a lakásépítés, lakásfelújítás területén ez magasabb volt, és május végén valahol 8-9 százalék körül lehetett, miközben az építőanyagok áránál május végéig körülbelül 15-20 százalékos áremelkedés volt átlagosan.

Tavaly a szükséges anyagok felét importból szerezte be az építőipar, a hazai kínálat sem volumenben, sem választékban nem elégséges, amin változtatni kellene - magyarázta Koji László. „Több javaslatuk is van erre az ÉVOSZ-nál: például kormányzati segítség is lehetne abban, hogy a hazai építőanyaggyártás-volumen és -választék növekedjen”.

Ugyanakkor néhány építőanyag árának a megugrása több mint szembetűnő: Koji László is a faárukat, az acélipari termékeket és a szigetelőanyagokat emelte ki, amelyek árai sokkal jobban drágultak, mint amennyit a fenti statisztikák mutatnak – igaz, más építőanyagok árai nem ugrottak ekkorát.

A faáruk iránti keresletet látva az ÉVOSZ elnöke szerint idén még nem vagyunk a végén az áremelkedésnek, ugyanakkor országos faanyag-hiányról nem lehet beszélni.