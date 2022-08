Növeljék a termelési kapacitást, a hulladékot pedig hasznosítsák újra – ezt javasolja a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) az építőanyag-gyártóknak. A visszagyűjtött termékeket is nagyobb mértékben kellene becsatornázni a gyártási folyamatba, és úgy látják, az ehhez szükséges technológiai háttér fejlesztése is szükséges lenne a gyártóknál.

„A piaci szereplőknek arra is érdemes figyelni, hogy a GVH a gyorsított ágazati vizsgálatok esetében is élhet a helyszíni kutatás (ún. hajnali rajtaütések) lehetőségével” – mondta Turi Anna, a Schönherr Hetényi ügyvédi iroda versenyjogásza. A gyorsított ágazati vizsgálat lefolytatásához a GVH több helyszíni kutatást is végzett hőszigetelőanyag-gyártóknál és építőanyag-kereskedőknél egyaránt, mely során adatokat, információkat szerzett be az érintett cégektől. „Amíg a hőszigetelőanyagok piacának működésében érzékelhető zavarok nem mérséklődnek, addig a piaci szereplőknek számolnia kell azzal, hogy a versenyhatóság kiemelt figyelemmel fogja követni a piaci viszonyok alakulását. De hasonló várható más építőanyagokkal kapcsolatos piacokon is” – mondta Turi.

A lakosságnak azt javasolta a versenyhivatal, hogy minél hamarabb konzultáljanak a szigetelést végző vállalkozóval a felhasználandó szigetelőanyag-típusokról, figyelembe véve az aktuális árat és az építőanyag-kínálatot. A hulladékgazdálkodási szolgáltatóknak pedig azt javasolták, alakítsák át a szelektív hulladékgyűjtési rendszert, hogy a lakosság több ponton leadhassa a sztirol és a polisztirol hulladékot. Az összegyűjtött anyag továbbértékesíthető a gyártóknak, amelyek az újrahasznosított anyagból állíthatnák elő a termeléshez szükséges nyersanyagot.

Az elmúlt években meredeken emelkedett az építőanyagok ára, ez pedig kedvezőtlenül érintette a gazdaság több szegmensét. Az ásványgyapot, az expandált polisztirol, és az extradurált polisztirol termelői árai átlagosan 61 százalékkal emelkedtek három év alatt. A termeléshez szükséges energia ára is emelkedett, és a forint leértékelődése folytán a gyártáshoz felhasznált import nyersanyagok ára is.

A GVH szerint a lakásépítési és felújítási támogatásokkal hosszútávon stabilizálható a szigetelőanyagok iránti kereslet, amellyel kiküszöbölhetők a szélsőséges keresleti ingadozások, a jogalkotóknak pedig ezt kellene figyelembe venniük.