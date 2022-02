Az építőipar rövid távú kilátásait a rendelésállomány és a foglalkoztatási várakozások alapján egyetlen számba foglaló mutató, az ágazati bizalmi index az év második hónapjában csak hibahatáron belül változott januárhoz képest. Februárban a magasépítők kilátásai az előző hónaphoz képest valamelyest romlottak, de a mélyépítőké javultak - állapítja meg friss, az EU támogatásával készített elemzésében a GKI.

Az elmúlt három hónap termelési helyzetének megítélése februárban enyhén javult – az előző hónaphoz képest, a szezonálisan kiigazított adatok alapján. Ugyanakkor a nyers adatok némi romlást jeleztek.

Februárban a cégek 13 százaléka számolt be növekvő, 22 százaléka csökkenő termelésről, míg januárban rendre 15 és 20 százalék volt ez az arány. A magasépítő cégek elégedettsége februárban csökkent, de a mélyépítőké érezhetően emelkedett.

A meglévő rendelésállományok értékelés februárban havi alapon alig változott a szezonálisan kiigazított adatok alapján. Ez a mutató bő fél éve egy viszonylag szűk sávban ingadozik.

A nyers adatok sem utalnak lényeges változásra. Februárban a válaszadó vállalkozások 12 százaléka számolt be magas, és 18 százaléka alacsony rendelésállományról. Ugyanez a két arány januárban 18 és 26 százalék volt. Februárban a mélyépítők elégedettsége számottevően nőtt, míg a magasépítőké valamelyest csökkent.

Némileg romlottak a foglalkoztatási várakozások, e mutató értéke 11 havi mélypontjára csökkent. A nyers adatok stagnálást jeleznek havi alapon.

A februári felmérés során a cégek 14 százaléka készült a következő három hónapban a létszám bővítésére, 10 százalékuk leépítést tervezett, pontosan ugyanúgy, mint januárban. A magasépítő cégek borúlátóbbak, a mélyépítők sokkal derűlátóbbak, mint voltak januárban.

Hosszabb emelkedő periódus után januárban az előző hónaphoz képest csökkent az áremelési törekvések intenzitása, februárban azonban némi pozitív korrekció következett be a szezonálisan kiigazított adatok alapján. A adatok nem jeleznek érdemi változást: az áremelést tervezők esetében a januári 56 százalék februárra 53 százalékra csökkent, az árcsökkenésre számítóké pedig 6-ról 4 százalékra nőtt. A magasépítő cégek továbbra is erőteljesebb áremelkedésre számítanak, mint a mélyépítők.

Az építőipari cégek továbbra is a munkaerőhiányt tekintik a legfontosabb korlátozó tényezőnek, a megkérdezettek csaknem fele számolt be erről. Az anyag és/vagy a gépek, berendezések hiánya is széles körben okoz gondokat, csaknem minden harmadik válaszadó számolt be erről a problémáról. A vevők laza fizetési fegyelme lényegében minden negyedik vállalkozást érinti hátrányosan.

A magyar gazdaság rövid távú kilátásainak megítélése februárban némileg romlott, e kilátások lényegében visszatértek a tavalyi év végi szintjükre. A nyers adatok is némi negatív változást jeleznek, a derűlátó cégek aránya 12 százalék, a borúlátóké 17 százalék volt szemben a januári 16 és 17 százalékkal.