Kétszer is meggondolják az építőiparban az ügyfelek, hogy kivel és mit építtetnek. Az árak emelkedése és a szűkös kivitelezői, illetve áruellátási környezet miatt a körültekintés és a több körös versenyeztetés indokolt. Az ár mellett a határidők betartása is a főbb szempontok között van a beszállítók kiválasztásánál a Swedsteel-Metecno Kft. építőipari kutatása szerint – írja közleményében a cég. Az elszabaduló árkörnyezetben felértékelődik a bizalom, a megfelelő referenciák megléte is. A felmérés egy speciális szegmensről, az acél könnyűszerkezetes piacról szól, de az építőipar egészére vonatkozó beszédes és tanulságos megállapításokkal szolgál.

A nyár közepén végzett felmérésben a Micra Market Research az acél könnyűszerkezetes építőipari piacon jelen lévő kivitelező cégek döntéshozóit, vezetőit, beszerzési döntési felelőseit kérdezte az iparági várakozásokról, tenderekről, árakról, döntési szempontokról, és nem utolsósorban a médiahasználatról.

Van választék a kivitelezőknél

Meredeken emelkedő, napról napra változó árak, hosszú várakozás, kiszolgáltatott megrendelők – mostanában gyakran panaszkodnak az előbbiekre az építkezések esetében. A turbulencia az építőiparban és az ingatlanpiacon is érezhető.

A kutatás azt is igazolja, hogy a megrendelők nincsenek teljesen kiszolgáltatva a kivitelezőknek és beszállítóiknak: van minőségi verseny, főleg a B2B szektorban. A tapasztalatok szerint tehát nem szabad abból kiindulni, hogy a lakossági megrendeléseknél az ember már annak is örül, ha valaki hajlandó neki ajánlatot és időpontot adni.

A tenderekkel kapcsolatban a felmérés eredményei azt mutatják, hogy a piacon nagy versengés folyik, a beszállítóknak komoly megmérettetésre kell készülniük a kiválasztás során. A csarnoképítési ágazatban első körben átlagosan három beszállítót hívnak meg ajánlattételre, de a négy-öt versenyző sem ritka. Akár három körön át is folyik az alku, és minden tizedik kivitelező négy vagy több körben is bekérhet ajánlatokat.

Az első körbe a keresett termékek elérhetőségével, a korábbi jó tapasztalatokkal és jó minőségű személyes kapcsolattal lehet bekerülni – előbbit a megbízók 81, utóbbit 61 százaléka veszi figyelembe. A kivitelezők 61 százaléka az első körös ajánlatok után újabb beszállítókat is bevon a tenderbe.

Az összes megkérdezett véleményét összesítve 68 százalékkal a határidők betartása áll az első helyen, ezt követi 63 százalékkal a szállítási pontosság, majd 60 százalékkal a relatív árelőny.

A kiválasztáskor a korábbi tapasztalatok is sokat nyomhatnak a latba; itt a megbízók 70 százaléka az alapján értékel, hogy az eddigi munkák során a kivitelezők mennyire tartották be a határidőket. A válaszadók fele a szakmai kapcsolat minőségére, 47 százaléka a rugalmasságra keres ilyenkor garanciákat.

Ha két ajánlat árban, minőségben és műszaki tartalomban megegyezik, akkor a megkérdezettek 43 százaléka a korábbi tapasztalat alapján döntene a nyertesről, 28 százaléka a szállítási határidő, 19 százalék pedig a fizetési kondíciók alapján rendezné a jelentkezőket.

Először az ismerőst hívják

Döntéshozatalkor ugyanakkor nem csak a számokat nézik – az emberi kapcsolat ilyenkor nem elhanyagolható tényező. Fontos, hogy a felek megtalálják a közös hangot. A megrendelők emiatt is egyre jobban elmozdulnak a komplex kivitelezők irányába, nem akarják magukra venni több brigád összehangolásának felelősségét.

A kivitelezők 62 százaléka szerzi be a munkájához szükséges információkat a beszállítók kapcsolattartóitól, weboldaláról, műszaki tartalmaiból, híreiből – és időt szán a minőségi YouTube videókra, szakmai, ágazati médiumok, közülük is egy-két kiemelt forrás szakcikkeire, esettanulmányaira. Magáncélból az internetes híroldalak jelentik a legfontosabb tájékozódási formát, így van ez a válaszadók 88 százalékánál. Ezt követik a közösségi oldalak (45 százalék) és a YouTube (45 százalék). Televízióból mindössze minden harmadik iparági szakember tájékozódik, de korántsem céltudatosan választva a tartalmat.