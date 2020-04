ÉVOSZ: tovább sokkolta a lakáspiacot a járvány

Az építőiparban a többnyire rövid átfutású munkán dolgozó mikro- és kisvállalkozók május végéig látnak csak előre, a hosszabb távú megbízásokon dolgozó közepes és nagy vállalkozások összességében az év közepéig tudnak tervezni, a második félév és 2021 számukra is bizonytalanná vált - állapítja meg friss összefoglalójában az Építőipari Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ). A közmegrendelők csúsznak a fizetéssel, és a teljesítések igazolása is egyre nehezebb. A szakszövetség építési beruházásokat ösztönző lépéseket vár a kormánytól.

A járvánnyal összefüggő, vírusos megbetegedések az építőiparban a 18. héten sem akadályozták a munkát. A vállalkozások folyamatosan odafigyelnek az egészségügyi intézkedéseik betartására, aminek hétről hétre növekvő a költségterhe. Az építőipar teljesítőképessége továbbra is adott. A járványhelyzet erősíti a létesítmények megvalósításában résztvevők együttműködési készségét - írja heti elemzésében az ÉVOSZ.

A többnyire rövid átfutású munkán dolgozó mikro- és kisvállalkozók május végéig látnak előre, a hosszabb távú feladatokkal lekötött közepes és nagy vállalkozások összességében az év közepéig terveznek, a második félév és 2021 számukra is bizonytalanná vált. Kivételt képeznek ez alól azok a hosszú átfutási idejű munkákra leszerződött cégek, akiknek az idei kapacitásait lekötötték.

Csúsznak a lakásátadások

Jellemzően az épületépítéseknél, lakásépítéseknél okoz határidőcsúszásokat a járványhelyzet. A megbízások csökkenése többnyire lehetővé teszi a kapacitások átcsoportosítását a csúszásban lévő létesítmények kivitelezésének gyorsítására. Az egészségügyi ágazat megrendelései mindenhol elsőbbséget élveznek.

Az ÉVOSZ becslése szerint az építőipar első négy havi teljesítménye az elmúlt év azonos időszakának 95 százaléka lehet, szemben az EU 80 - 85 százalékosra becsült teljesítményével.

Enyhül a készletezési roham, a belföldi anyaggyártók folyamatosan dolgoznak, a termelés kiszolgálása a fuvarozási nehézségek mellett összességében biztosított. Az akadozó importot a megrendelők egyetértésével a legtöbb helyen sikerült hazai gyártású termékekkel kiváltani.

Ez a legnagyobb baj

A legnagyobb gondot az új projekt előkészítésének lelassulása, új szerződések megkötésének csökkenése okozza az ÉVOSZ szerint.

Az építési-beruházási célú közbeszerzéseknél tovább csökkent az eljárások száma és értéke, több olyan eljárás van folyamatban, ahol továbbra sem hirdetnek eredményt. A magán megrendelői körben sokasodnak azok az előkészített projektek, amelyeket nem indítanak el. Mindezek eredményeként az ágazat rendelésállománya a 18. héten tovább csökkent.

A múlt év azonos időszakához mérten április végén mintegy 18 - 20 százalékkal csökkent a rendelésállomány volumene. Továbbra is a mélyépítési alágazatban a legrosszabb a helyzet, ahol negyedével zsugorodott a rendelésállomány a múlt év hasonló időszakához képest. Mind az állami, mind az önkormányzati, lakossági és az egyéb megrendelők elbizonytalanodtak.

Zuhanás jöhet

Az országos építés-szerelés termelési értéke a folyamatos kormányzati és önkormányzati megrendelések nélkül zuhanásszerűen fog csökkenni az ÉVOSZ prognózisa szerint. Az ITM javaslati csomagjában szereplő "előrehozott" beruházási csomag létesítmény soros közzététele továbbra is várat magára. Ahhoz, hogy az építőipar húzó ágazat maradhasson minél előbb kellene ismertetni és közbeszerzési eljárásban ajánlatadásra kiírni az állami és önkormányzati létesítményeket - írják.

A fogyatkozó kereslet erősíti a versenyt, április közepétől számos területen tovább mérséklődtek az ajánlati és vállalási árak.

Egyre romlik a cégek helyzete

A munkaellátottság csökkenésével arányosan romlik a vállalkozások likviditási helyzete. Az állami és önkormányzati megrendelésekre végzett munkáknál már nem csak a befogadott számlák határidőn túli kifizetése okoz gondot, hanem a teljesítések leigazoltatása is.

A külföldi munkaerő (jellemzően ukrán és szerb) nagy többsége hazautazott, újrafoglalkoztatásuk a határmenti - 30 km-n belüli - ingázás lehetővé tételétől függ. A Nyugat Európából hazatért szakmunkások és mérnökök közül az önkéntes, két hetes karantén lejártát követően egyre többen vállalnak itthon munkát. A külföldi munkaadók és hazautazott magyar egyéni munkavállalóik is óvatosabban kezelik a munkakapcsolataikat. A visszautazások körülményessége, a karantén kötelezettségek, a járványhelyzet kimenetelének bizonytalanságai az újrafoglalkoztatás ellen hatnak, illetve egyre több kollégát a hazai munkavállalásra ösztönöznek. Fontos, hogy az itthon maradáshoz a hazai vállalkozások erőteljes foglalkoztatási kampányba kezdjenek hangsúlyozza az ÉVOSZ.

A mikro- és kisvállalkozói kör munkái jellemzően rövidebb átfutási idejűek, ezek befejeztével nehezebben tudnak újabb szerződéseket kötni a magánmegrendelői, lakossági körben, ezért elbocsátásokra is sok kerül. Noha nő a szakmán belül is az álláskeresők száma, egyelőre mindenki talált másik vállalkozásnál munkát.

Az év elejétől 5 - 8 százalék közötti anyagár emelkedést tapasztaltak a cégek, a 17. és a 18. hétre nem volt jellemző a belföldi anyagok árának további emelkedése. Az importtermékek viszont sokkal jobban drágultak a gyenge forint miatt. Az ÉVOSZ abban bízik, hogy a többszörösen benyújtott javaslatát befogadják, miszerint az állami, önkormányzati (közösségi) megrendeléseknél és a támogatott magán létesítményeknél, az import termékek költségének elszámolása számlával igazoltan, a beszerzés időpontjában fennálló árfolyamon történhessen.

Drasztikusan csökkent az elindított lakásprojektek száma

A járványhelyzet a 18. héten a lakásépítés piacát tovább sokkolta. Március - áprilisban drasztikusan lecsökkent az elindított kivitelezések száma. Az építési vállalkozók is fontosnak tartják, hogy szélesebb körben fennmarad az új építésű lakásoknál a kedvezményes, 5 százalékos áfa, amit a rozsdaövezeti lakásépítéseknél mielőbb fontos lenne bevezetni. Ezzel kapcsolatban jogszabályban is meg kellene határozni, mi számít rozsdaövezetnek, a szabályozás ugyanis jelenleg csak a barnaövezet fogalmát ismeri - hívja fel a figyelmet a szakszövetség. A cégek szerint érdemes lenne az 5 százalékos áfa kiterjesztését is vizsgálni.

A gazdaságvédelmi intézkedéseket illetően megjegyzik, az építési ágazat számára legfontosabbak a további munkaellátottság érdekében megtehető lépések. Az építési-beruházások, a további befektetések, valamint az ingatlanfejlesztők és a lakosság lakásépítési- és felújítási tevékenységének ösztönzése.