Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ez most az egyik legvonzóbb ingatlanbefektetés

A budapesti diákapartmanok 60 százalékkal olcsóbban építhetők fel a bécsieknél, a bérleti díjban azonban mindössze 10 százalék a különbség. Jelenleg keresleti piac van, s az itt tanuló külföldi diákok képesek is megfizetni a bérleti díjakat. A szabályozatlanság miatt bár vonzó, de még kockázatos a magyar terep a befektetőknek, ugyanakkor Európa-szerte az alternatív befektetési lehetőségek között már vezető szerepet tölt be ez az eszközosztály - hangzott el a Portfolio Property Investment Forum 2018 rendezvény Alternatív befektetések és student housing című workshopján.

Európa-szerte az egyik legnépszerűbb ingatlanbefektetési célpont a diákszállás, diákapartman fejlesztés, miután átlátható, jó megtérülést kínál, és biztonságosabb eszköz az egyéb alternatív formáknál - mondta a Portfolio ingatlanfórumán az alternatív befektetéseket napirendjére tűző workshopján Samuel Vetrak, a StudentMarket Ltd. alapító-vezérigazgatója.

A diákszállás projektek piacán Kelet-Európában most következik be a Nyugat-Európára 2012-ben jellemző időszak, amikor már az intézményi befektetők figyelmét is felkeltette a terület. Fontos tudni azonban, hogy ezek a diákszállások nem azonosak a régi kollégiumokkal.

A modern, szexi épületekben a stúdiólakások mellett hangsúlyos elem a pezsgő, eseményekben gazdag közösségi életnek teret adó közösségi terület, s megváltoztak a lakók is, akik mára mélyebben tudnak a zsebükbe nyúlni, mint a régi kollégisták.

Az elmúlt másfél évben bőven áramlott intézményi tőke ebbe az eszközosztályba, nincs tehát tőkehiány, a szűk keresztmetszetet inkább az akvizícióval megszerezhető épületek jelenti - tette hozzá Samuel Vetrak. Kelet felé haladva a diákapartmanházak mindinkább hibrid funkciójúak, azaz az egyetemi hallgatók mellett fiatal pályakezdő munkavállalók is sokan választják ezt a lakhatási formát. Jellemző a 70-30 százalékos modell (70 százalék diák, 30 százalék pályakezdő fiatal munkavállaló), ami az előadó szerint még életképesebbé teszi ezeket a projekteket.

A stúdiólakások átlagos bérleti díja Nyugat-Európában 6-800 euró egyes városokban, közte Münchenben és Milánóban akár 1200 euró, Nagy-Britanniában ennél is több lehet. Kelet-Európában átlagos a 4-500 euró havonta. Bécsben 580, Budapesten 470 euró egy privát stúdió havi bérleti díja, míg az építési költség Budapesten 60 százalékkal kevesebb, mint az osztrák fővárosban. A cseh, lengyel, magyar piacon 7-8 százalékos átlagos hozamrátával számolhatunk - jellemezte a piacot az előadó, aki szerint Kelet-Európában ez az alpiac történelmi lehetőséget nyújt a piaci szereplőknek, hogy óriási megtérülést érjenek el a befektetésükkel.

Az általános hozamemelkedési trend a mainstream piacról egyre inkább az alternatív termékekre (közte munkásszállás, diákszállás, egészségügyi fejlesztés, adatközpont, raktár, bérlakás) irányítja a figyelmet, mindazonáltal óvatosságot is követel a piaci szereplőktől. Csak életképes funkciók, profi üzemeltetők, stabil üzleti terv birtokában érdemes erre a piacra lépni - állították a területet górcső alá vevő panelbeszélgetés résztvevői. Hiába hatalmas a kereslet bizonyos funkciók, mint például a bérlakás, vagy a diáklakás iránt, a jogi szabályozatlanság, vagy a bérbeadás kultúrájának hiánya sok kockázatot rejt. Az alternatív befektetési célpontok vizsgálatánál a válságállóság is kiemelt kérdés, elemezni, hogy az alternatív termék a gazdasági trend változása esetén milyen egyéb módokon hasznosítható. Más vélemény szerint az alacsony belépési küszöb a legfontosabb szempont.

Mindenesetre egyelőre nem könnyű finanszírozást szerezni az alternatív befektetésekre, erre leginkább a bankokkal régi, jó kapcsolatot ápoló partnereknek van, ezért új szereplők nemigen léphetnek erre a piacra - állították a panel résztvevői. A lokáció és a funkció vizsgálata azonban a megbízható fejlesztők esetében is hangsúlyos elem a finanszírozásnál.

Még 3 év szárnyalás jön Bár a világban sok a bizonytalanság - Olaszország, Törökország, de akár USA-t is nézhetjük - a következő években egy biztató időszak elé nézünk. Még tart a konjunktúra, most van lehetőség az ingatlanszakmában alkotni, ami nagy lehetőség, de nagy felelősség is egyben - mondta a konferencián Noah Steinberg, a Wing elnök-vezérigazgatója. A szállodapiactól kezdve, az irodapiacon keresztül a kiskereskedelmi piacig minden szegmensben szárnyal a piac, az 1,7 milliárd eurónyi befektetési tőke 58 százaléka magyar befektető, ami egy biztonságot ad a piacnak. Az ingatlanpiacon dolgozni olyan, mint pilótának lenni, folyamatos és mindenre kiterjedő odafigyelést igényel, de közös érdekünk az, hogy mindenki sikeres legyen.

A konferencia résztvevőinek többsége szerint még legalább három évig szárnyalhat a piac. Az eurózóna gazdaság stabilan 2,5 százalékkal nő, de a hozamok olyan alacsonyak, amelyre korábban nem volt még példa. A globális befektetési volumen 2015 óta stabil és meglehetősen magas szinten áll és a kontinentális Európa befektetési volumenének növekedése is folyamatos, meghaladva mostanra a 200 milliárd dollárt.