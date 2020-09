Ez okozza most a legtöbb gondot az építőiparban

Augusztus után szeptember is eseménytelen volt az építőiparban, az ágazati bizalmi index értéke csak hibahatáron belül változott az előző hónaphoz képest - derül ki a GKI friss, az EU támogatásával végzett felméréséből.

Az építőipar rövid távú kilátásait a rendelésállomány és a foglalkoztatási várakozások alapján egyetlen számba foglaló bizalmi index értéke szeptemberben csak hibahatáron belül változott az előző hónaphoz képest. Az index áprilisban nagyot esett, májusban és júniusban pozitívan korrigált, júliusban kissé csökkent, majd augusztusban és szeptemberben alig-alig változott - áll a GKI friss felmérésben.

Az elmúlt három hónap termelési helyzetének megítélése szeptemberben határozottan javult az előző hónaphoz képest (a szezonálisan kiigazított adatok alapján), de ez az értékelés még így is messze van a válság előtti szinttől. Szeptemberben a nyers, adatok is javulásra utaltak. A cégek 14 százaléka számolt be növekvő, 33 százaléka csökkenő termelésről, míg augusztusban rendre 10 és 39 százalék volt ez az arány. Szeptemberben a mélyépítők elégedettsége jelentősen nőtt, míg a magasépítőké érdemben nem módosult.

A meglévő rendelésállományokra vonatkozó értékelés szeptemberben - havi alapon - csak hibahatáron belül változott. A nyers adatok is csak apró pozitív elmozdulást jeleznek. A válaszadó vállalkozások 16 százaléka számolt be magas és 35 százaléka alacsony rendelésállományról. Ugyanez a két arány augusztusban 12 és 35 százalék volt.

A foglalkoztatási várakozások sem változtak szeptemberben havi alapon, a szezonálisan kiigazított adatok alapján. A nyers adatok sem mutatnak változást. A következő három hónapban a létszám bővítésére és szűkítésére is a cégek 13-13 százaléka készül. Augusztusban az előbbiek aránya 9, az utóbbiaké 10 százalék volt.

Mi lesz az árakkal? Szeptemberben enyhén tovább csökkent az áremelési törekvések intenzitása. A nem kiigazított adatok is csak nagyon szerény változást mutatnak: az áremelést tervezők aránya az augusztusi 12-ről szeptemberre 17 százalékra nőtt, míg az árcsökkenésre számítóké 8 százalékról 12 százalékra gyarapodott.

A szeptemberi vállalati vélemények szerint a munkaerőhiány és a kereslet hiánya kéz a kézben jár - ezek az építőipari termelés bővítését leginkább korlátozó tényezők. A vevők laza fizetési fegyelme is széles körben okoz gondokat - lényegében minden ötödik cég érintett ez által - írja a GKI.

A magyar gazdaság rövid távú kilátásainak megítélése - augusztus után - szeptemberben is romlott az előző hónaphoz képest (a szezonálisan kiigazított adatok alapján). Így e mutató értéke visszatért tavasz végi szintjére. A nyers, azaz szezonálisan kiigazítatlan adatok is romlást jeleznek: a derű- és borúlátók aránya szeptemberben 9 és 50, míg augusztusban 10 és 39 százalék volt.