Ezért van egyre több kókler az építőiparban

Kongatni kell a vészharangot, akkorára duzzadt az építőipari szakemberhiány. Tetőfedő szakmában tavaly például mindössze 23 diák végzett nappali tagozaton, miközben több mint 500-ra is szükség lenne - mondta az építőipar kilátásairól szervezett háttérbeszélgetésen Szalai levente, az Épületszigetelők, tetőfedők, Bádogosok és Ácsok Magyarországi Szövetségének (ÉMSZ) ügyvezető igazgatója.

Miközben az építőipari termelés volumene újabb és újabb rekordokat dönt, a szektor presztízse nem javul, a szakemberhiány pedig egyre markánsabb gátja a további bővülésnek. A GKI felmérése szerint a piaci szereplők mintegy kétharmadának jelent problémát a szakmunkások hiánya, harmaduk pedig kapacitáshiány miatt küzd nehézségekkel. A szakképzett munkaerő hiánya amúgy globális jelenség, csak a magyarországi helyzet még rosszabb, mint Nyugat-Európában. A lakásépítés felfutása és az állami beruházások generálta igényt pedig egyre több kókler próbálja meg kielégíteni.

Az építőpari szakmák utánpótlása több sebből is vérzik. Az ágazat, annak ellenére, hogy a kilátások stabil egzisztenciát kínálnak, nem vonzó a fiatalok számára, sokszor sem a munkakörülmények, sem a fizetés nem elég csábító a nyugat-európai kondíciókkal összehasonlítva. Sok terület teljesen ismeretlen még a szülőknek is, fogalmuk sincs egy tetőfedő, építőipari szigetelő, ács vagy bádogos munkájáról. Mindemellett az oktatás, szakképzés is hiányos, vagy mint például a szigetelőknél, nincs semmilyen nappali rendszerű képzési forma - vázolta a nehézségek okait Szalai Levente.

Befolyik a víz, tönkremegy a fólia

A hatalmas hiány pedig " a kóklerek Mekkájához" vezet, olyanok végeznek szigetelő, tetőfedő munkát, akiknek erre sem megfelelő képesítésük, de még ismeretük sincs. A kontárok munkája nyomán a szigetelés mellett befolyik a víz az épületbe, vagy a spórolási céllal rosszul választott tetőfólia egy-két év alatt tönkremegy, miközben évtizedekig bírnia kellene - említi a szövetségnél összegyűlt szakértői tapasztalatokat az ÉMSZ ügyvezetője.

Rémisztőnek nevezte, hogy míg 2017-ben 43, tavaly már csak 23 tetőfedő fiatal végzett nappali képzésben. Ugyanakkor az ácsképzésből kikerülők száma 2017-ről egy év alatt 127-ről 559-re ugrott. Igaz, a diákok mellett az elméleti és a gyakorlati oktatók is hiányoznak a rendszerből. Emellett hiába egyre népszerűbb az ács szakma, ha a tetőszerkezetet beborító tetőfedők nem képződnek, az 559 ácsra tavaly csak 23 tetőfedő jutott, pedig legalább annyi fiatalnak kellene évente végezni - hangsúlyozta lapunknak Szalai Levente. Épületszigetelő szakmában pedig egyáltalán nincs nappali rendszerű oktatás, pedig a kőművesek sorba állnának a képzésért, abban bízva, hogy ezzel a tudással komplexebb kivitelezési munkákat vállalhatnának.

A helyzet javítása érdekében az ÉMSZ a többi iparági szövetséggel és piaci szereplőkkel összefogva 9 hónapos OKJ-s szigetelő tanfolyamot szervezett az építőiparban már dolgozók számára, az első végzősök a napokban kapják kézbe képesítésüket. A képzést országszerte több városban is megszervezik, a megoldás azonban a nappali tagozatos oktatás lenne a dolgozóknak szervezett gyorstalpaló helyett - hangsúlyozza Szalai Levente, aki azt tanácsolja az építtetőknek, a kivitelező kiválasztásakor forduljanak szakértőkhöz, például az ÉMSZ-hez.

Az építőipar eddigi dinamikus bővülése 2019-ben lassulni fog, a kilátások azonban így is biztatóak. A GKI 2019-re 9 százalékos, az ÉVOSZ 12, az Eurocpnstruct 10-11 százalékos növekedést jósol, a 2020-as GKI prognózis azonban már nulla közeli növekedéssel számol - mondta Petz Raymund, a GKI ügyvezetője. 2020 mindenképpen érdekes év lesz, kifut az 5 százalékos áfa a piac azon részének, akik nem rendelkeztek határidő módosításakor érvényes építési engedéllyel, másrészt zárul az uniós költségvetési ciklus is, magyarázta a várható megtorpanás okait a GKI ügyvezetője.

Van tere a bővülésnek

Ugyanakkor ha az uniós források nem esnek vissza nagy mértékben, hosszabb távon is fennmaradhat az 1-2 százalékos bővülés. Mind az építőipar GDP -arányos részesedésében, mind a 10 ezer lakosra jutó lakásépítésben ugyanis jelentő a lemaradásunk, az előbbi 4,8 százalék az EU csaknem 6 százalékos átlagos építőipari részesedésével szemben, a 10 ezer lakosonként átlagosan 35 uniós új lakással szemben pedig Magyarországon csak idén érjük el a 25-öt. A lakásvásárlás támogatása mellett azonban még mindig hiányoznak a piacról a felújítást ösztönző, stabil, kiszámíthatóan igénybe vehető, vissza nem térítendő állami támogatások - tette hozzá Petz Raymund.

A kereslet jelenlegi növekedése mellett, hosszútávon a piaci szereplők is a növekedési ütem lassulására készülnek. A gyors változások hívták életre az itthon harmincöt éves múlttal és három gyáregységgel rendelkező, tetőrendszereiről ismert Bramac és a szigetelőanyag-gyártó Villas anyavállalatainak nemzetközi egyesülését. Az újonnan létrejött cégcsoport, a BMI Group a megnövekedett innovációs és gyártókapacitással a komplex tető- és szigetelőrendszerek területén megszerzett piacvezető pozíció megőrzésére törekszik - erről Miheller Gábor, a BMI Magyarország ügyvezetője beszélt.

A munkaerőhiánnyal különösen sújtott területen érdekelt társaság csatlakozott az ÉMSZ képzési programjaihoz, helyi kampányokat indítanak, s a technológiai fejlesztésekkel (könnyebb tetőcserép például) próbálnak alkalmazkodni a munkaerőpiaci lehetőségekhez, ahhoz, hogy a kivitelezők átlagéletkora 50 körül van, és az elmúlt években, évtizedben nem volt szak kivitelezői képzés, amely a minőségi munkavégzést akár már rövid távon is biztosítaná - Miheller Gábor.