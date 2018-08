Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ezt is megéltük: lassan valóban elkészül a budapesti presztízsberuházás

Jókora késéssel, várhatóan szeptemberben adják át a csillaghegyi fedett uszodát. A problémát már Tarlós István főpolgármester sem hagyja szó nélkül - tudta meg a Napi.hu.

Várhatóan szeptemberben átadják a csillaghegyi fedett uszodát és a hozzá kapcsolódó létesítményeket. Ez a főváros legnagyobb fürdőberuházása, impozáns épületegyüttes valósul meg - részben saját pénzügyi forrásból - a hegyoldalban. Az egész beruházás szépséghibája "mindössze" annyi, hogy az uszoda az eredetileg tervezett nyolc hónap helyett huszonegy hónap alatt készül el. Ezt pedig már Tarlós István főpolgármester sem hagyja szó nélkül.

Kérdés persze, hogy a szeptemberi átadási határidő már reális-e. "Véleményem szerint ez a határidő tartható" - mondta optimistán Szőke László, a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei (BGYH) Zrt. vezérigazgatója, miután korábban már többször módosítottak időpontot.

Nehéz ügy

A csúszásban szerepe volt az építkezést megelőző, s jócskán elhúzódó régészeti feltárásnak éppúgy, mint a munkaerőhiánynak. Nem véletlen, hogy a vezérigazgató rögtön hozzáteszi: a legújabb határidő akkor tartható, ha a generálkivitelező tudja biztosítani a hátralévő időszakra a szükséges létszámot.

Az épületegyüttes műszaki átadása augusztus 15-én megkezdődött. Miközben az építkezés még javában zajlik, s az épület három oldalon is fel van állványozva. Ez nem könnyíti meg a műszaki átadást, arról nem is beszélve, hogy a 12 új medence működésének összehangolása sem valami egyszerű feladat. A tető tele lesz napelemekkel, napkollektorokkal, amelyek elhelyezése akár év végéig is eltarthat, de ez már nem a generálkivitelező Kalotherm Zrt. feladata.

Ha az egy hónapos műszaki átadás sikeres lesz, a szerződés szerint újabb egy hónap próbaüzem következik, amikor részben már a vendégeket is beengedik. Az új fedett uszoda mellett lévő csillaghegyi strand - az időjárástól függően - valamikor szeptember második felében zár majd. Úgy gondolják, akkor már megnyílhat a fedett uszoda.

Tovább épült, többe is kerül

A határidő csúszásával a beruházás ára is emelkedett. Az eredetileg tervezett 3 milliárd 68 millió forint helyett 3 milliárd 484 millió forintba fog kerülni az új fürdőkomplexum. A 13,5 százalékos áremelkedésben szerepet játszik a régészeti feltárás, a nem várt iszapkitermelés, valamint a BGYH tervmódosítása egyaránt.

A vezérigazgató szerint szó sincs szokatlanul nagy határidő csúszásról, eredetileg is úgy tervezték, hogy idén ősszel adhatják át a teljes épületegyüttest. Igaz, a fedett uszodát, mint legnagyobb egységet, már tavaly ilyenkor át kellett volna adni.

A kötbér összege napi 34 millió forint. A plafonja viszont 340 millió forint, azaz tíz nap, másképpen számolva a beruházás teljes összegének mintegy 10 százaléka. A kötbér fizetése akkor válhat esedékessé, ha a vállalkozó felelőssége megállapítható a szerződésszegés vonatkozásában - tette hozzá a vezérigazgató.

Szőke Lászlónak nincs szerencséje a csillaghegyi strand fejlesztésével. Pár évvel ezelőtt ennek egyszer már nekirugaszkodott a vezérigazgató. Tao-pénzekből épített volna fedett uszodát, a Vasas vízilabda szakosztályának bevonásával, hogy a sátortetőt kiváltva az évi százmilliós veszteséget eltüntesse. Akkor Tarlós István főpolgármester a "szőnyeg szélére" állította, mert úgy érezte, a háta mögött, a megkérdezése nélkül cselekedett.

Most nagyobb és teljesebb fürdőkomplexumot kap Csillaghegy, de nem kevés késéssel készül el az új fedett uszoda. Tarlós István főpolgármester a szabadsága idején is vette magának a fáradtságot ahhoz, hogy megszólaljon az ügyben:

Engem is érdekel, mi okozta a jókora csúszást, s erre választ várok a vezérigazgatótól.

A cikk szerzője: Varga Zsolt

Fotó: Csillaghegyi strand látványterve, forrása: termalonline.hu.

