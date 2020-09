Ezúttal nem egy új épületet adtak át a Városligetben

Csütörtöktől megnyitják a közönség előtt az új városligeti sportcentrumot, amely az Ajtósi Dürer sor - Dózsa György út kereszteződéséhez közeli 3,5 hektáros parkrészen épült meg.

A Városligetben a főváros egyik legsokoldalúbb sportcentruma nyílik meg, ahol újjávarázsolt zöld környezetben több mint egy tucat sportágban próbálhatják ki magukat a látogatók a már korábban átadott, 13 ezer négyzetméteres új nagyjátszótér mellett - közölte Gyorgyevics Benedek, a beruházó Városliget Zrt. vezérigazgatója a terület szerdai sajtóbejárásán

A sportközpontban műfüves labdarúgó-pálya lelátóval, kosárlabda aréna, három multifunkciós sportpálya, kondipark, terepügyességi park mászófallal, pumptrack pályával, valamint tizenhárom sakkasztal, négy ping-pong asztal, két teqball asztal, női, férfi és akadálymentesített öltözők, valamint ivókutak, kerékpártárolók is helyet kaptak. Mindezeket - két bérelhető sportpálya kivételével - bárki ingyenesen használhatja - közölte az MTI szerint a vezérigazgató.

Valamennyi új pályát, sporteszközt és szolgáltatást a mozgássérültek és fogyatékkal élők is biztonsággal igénybe tudják venni. Megújult a három és fél hektáros terület teljes zöldfelülete is, amely 60 új lombos fával és több ezer cserjével, évelővel gazdagodott.

Láng György, az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola igazgatója arról számolt be, hogy a Ligettől mindössze pár száz méterre található intézmény tanárai és diákjai már nagyon várták a beruházás elkészültét, most pedig, a koronavírus-járvány ismételt erősödése idején különösen jól jön majd, hogy szabadtéri tornaórákat is tudnak tartani a sportcentrumban a környékbeli iskoláknak biztosított idősávokban.

Ősszel elkészül a kivilágított futókör

A Városliget parkfejlesztésének második üteme ősztől további család-, gyermek- és sportbarát fejlesztések várják majd a látogatókat - tette hozzá Gyorgyevics Benedek. Elkészül a két kilométeres, kivilágított futókör, egy újabb kutyás élménypark, új városligeti promenád Ajtósi Dürer sor - Damjanich utca közötti szakasza, megújul továbbá a Kis Botanikus kert is a parkban. A mostani parkfejlesztési ütemben 93 ezer négyzetméternyi zöldfelület újulhat meg és több mint 200 lombos fát is elültetnek - számolt be a várható fejlesztésekről.