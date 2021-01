Fat Mo's, Párizs, Texas, Nincs pardon - Tizedeli a koronavírus a bulihelyeket

Komoly pusztítást végez a koronavírus a vendéglátásban (is). Elárasztják az ingatlanpiacot a vendéglátáshoz kapcsolódó ajánlatok az iskolai büfétől a komplett többcsillagos hotelekig, vagy villapanziókig, de hajó is kapható ebben a kategóriában. Közöttük nem is egy, generációk igazi kultuszhelye – de lehet, hogy csak volt.

Sokan menekül(né)nek a vendéglátóiparból - a szó fizikai értelmében is, azaz túladnának vendéglátóipari ingatlantulajdonukon vagy bérleti jogukon. Az ingatlan.com a vendéglátás tevékenységre és a Budapest lokációra szűrve 419 elemből álló "csomagot" kínál válogatásra a potenciális étterem-, bisztró-, büfé-, kocsma-, panzió-, szállodavásárlóknak.

A szortiment 10 milliótól 5,4 milliárdig terjed a főváros nagyjából minden régióját érintve. Bőven felülreprezentált persze a tágabban értelmezett bulinegyed (ezen belül is főleg a Gozsdu-udvar és környéke) és a zöldövezetek. A csomag összértéke meghaladja a 114 milliárd forintot pontosabban ekkora a kínálati összérték, aztán, hogy ebből mi is folyik be, az más kérdés. A meghirdetett ingatlanok rendkívül sokfélék, van közöttük étterem, büfé, kocsma, bár, bel- és külvárosi panzió, hotel, esetenként több csillaggal is ellátva. Többnyire felszerelten kínálják őket, de láthatók felújítás/átalakítás közben készült fotók is, félkész épületek, sőt, építési telek is.

Bár az eladók jellemzően nem jelölik meg a piacra dobás okát, valószínűleg nem tévedünk nagyot, ha vélelmezzük, hogy a meghirdetett tételek jó része a koronavírus miatti korlátozások nyomán bedőlt, bedőlés előtt álló, csökkenő megtérülésű, kilátástalannak ítélt helyzetben lévő, vagy afelé tartó egység lehet.

Generációs bulihelyeket is piacra dobnak

A repkedő tíz- és százmilliók között feltűnik jó pár generációs kulthely is, amelyek szintén eladóak vagy bérleti joguk átadó.

Az első újhullámos helyek között nyílt meg a budai Margit-körúton (akkor még Mártírok útján) a sok éve Pointer pubként működő és ezen a néven is meghirdetett New Wawe, a 74 négyzetméteres helyet 115 millióért árulják. Ugyancsak legendás helynek számított a korábban Poco Loco, még korábban Billiárd fél10 néven futott Vendéglő a Zsákbamacskához elnevezésű egység. Most 165 millióba kerül teljes berendezéssel és céggel együtt, illetve a kapcsolatait is átadja a tulajdonos. "Folyamatos teltházas volt az étterem a turistacsoportok miatt. Komoly elszívó lett kiépítve, soha nincs kajaszag. Rengeteg esküvő. Bejáratott cigányzenés, magyar konyha."

Egy másik fogyasztói kör kulthelye a pesti Ráday utca egyik legendája a Párizs, Texas. Most 69,9 millióért árulják a 235 négyzetméteren több teremmel 28 éve működő nyereséges üzletet. Pontosabban az üzlethez tartozó 49 négyzetméteres lakás és 41 négyzetméteres pince tulajdonjogát plusz a Párizs, Texas és két terasz bérleti jogát, illetve az ezeket birtokló céget, és berendezését, számítógépei, közösségi oldalait, szóval szinte minden egyebet. Szinte ugyanez a vendégkör aggódhat, hogy egy esetleges sikeres adásvételt követően megmarad-e a sokat látott Nincs pardon táncklub a pesti Almási téren nem egészen 38 millióért.



Szintén szabadulnának a belvárosi Nyáry Pál utcában működő, bizonyos körökben nagyon menő Fat Mo's komplexum mindkét tagjától, a szuterén klubtól és az utcaszintű bisztrótól is. A több mint 20 éve sikeresen működő nyereséges party-helyszínért - amely egy 1874-ben, Lechner Ödön tervei alapján épült ház pincéjében működik - mindennel együtt egy híján 400, a felszíni kávézóért 80 milliót kell leszurkolni. A bisztró tartozékai, a konyhai felszerelések a beépített gépekkel, valamint a kávéfőző, a teljes bútorzat és a dekorációs elemek ugyancsak a vételár részét képezik.

A Liszt Ferenc tér is komoly veszteségeket kénytelen elszenvedni: szabadulna a jelenlegi bérlő a Mediterran Cafe és a Beaf Heaven üzemeltetésétől 29,9, illetve 55 millió forintért. Érdekes, hogy a Mediterrana hirdetésében a megszokott "a bérleti díj tartalmazza a berendezést, felszerelést, üzemeltető céget" felsorolásba a vendégkört is bevonják. Nem messze, az Oktogon mellett eladnák "Puskás Öcsi kedvenc étterme" bérleti jogát is, 20 millióért. Ugyanezt tervezik Budapest egyik első pizzériájával, az első kerületi Don Francescoval, a 170 négyzetméteres egységet 173 millióért hirdetik.

Újra kinyit a Tilos A sok bezárás, bontás (a Wichman-kocsma vagy a budai Márványmenyasszony), eladás közepette érkezett a hír, hogy 26 évvel hatósági bezáratása után, eredeti nevén és helyén ismét megnyílik a Tilos az Á. A bejelentés a Tilos az Á 1990-1995 nevű zárt Facebook-csoportban olvasható. A Recorder blog szerint az új Tilos az Á megnyitásának még nincs konkrét időpontja, a koronavírustól függ.

Egy csomó - közöttük nagyon sok belvárosi, bulinegyedbeli - egységet úgy hirdetnek, hogy "akár holnap is megnyithat", egyes esetekben megtérülési adatokat is mellékelnek, máshol szinte a fogpiszkálót is feltüntetik a megszerezhető javak között, de a "bejáratott" szociális média oldalakat is több helyen említik. Ugyanakkor elenyésző esetben derül ki a hirdetésekből, hogy pontosan melyik egységről is van szó, persze a gyakorlott látogatók a mellékelt fotókból könnyen felismerik azokat. Gyakran nem az ingatlant magát dobják piacra, hanem a tulajdonos céget.

A portálon a fenti szűréssel egy 15 millió euróra (360,66 forintos árfolyamot alkalmazva 5,41 milliárd forintra) tartott, a Keleti-pályaudvar vonzáskörzetében található 4 csillagos, 179 szobás, 6800 négyzetméter hasznos alapterülettel rendelkező, üzemelő szálloda a legdrágább tétel - fotót sajnos nem mellékelt az eladó. A legkevesebb pénzt pedig egy belső-ferencvárosi forgalmas utcában található 10 négyzetméteres (+ kétszer ekkora terasz), jelenleg is működő grillbüfé bérleti jogáért kell leszurkolni. Ennek az ára 4 millió forint - erre még persze jön a havi 970 ezres bérleti díj. Biztató, hogy "a jó forgalmú büfé népszerű a turisták és a helyben lakók, dolgozók körében is". Kevésbé biztató, hogy a vételárba csak a berendezés egy része foglaltatik benne.

A legdrágább vendéglő 2,2 millió euróba kerül

A tulajdont hirdető bejegyzések között nominálisan a legkevesebb pénzt, 4,8 millió forintot egy 13. kerületi, Visegrádi utcai 6 négyzetméteres iskolai büfé hirdetés szerinti tulajdonjogáért kértek. Kevéssé életszerű azonban, hogy egy, fizikailag az intézmény területén elhelyezkedő iskolai büfé magántulajdonban tudna lenni, nem tartható kizártnak, hogy a kínálat tárgya valójában a büfé bérleti joga. Mindenesetre vonzó a hirdetésben is kiemelt ingyenes villany és vízfogyasztás lehetősége.

A legolcsóbban kínált "igazi" tulajdonért 10 millió forintot kérnek, s ezért hozzá lehet jutni egy 10. kerületi, 70 négyzetméteres felújított vendéglátó egységhez, amelynek a fele a vendéglátó rész. Egyebek mellett főút melletti elhelyezkedés, ergo nagy forgalom, teljes - hatóságnak is megfelelő - felszereltség, meglévő és folyamatosan bővülő vendégkör teszik vonzóvá a helyiséget, ami a hirdetés szerint biztos megélhetést nyújt egy nagyobb családnak is.

Csaknem felére zuhant a vendéglátás forgalma A járvány második hulláma ellen hozott korlátozó intézkedések hatására 48,6 százalékkal csökkent a vendéglátóhelyek forgalmának volumene, míg 45,4 százalékkal zuhant az árbevételük novemberben, a KSH előzetes adatai szerint decemberben pedig 45,3 százalékos volt az árbevétel csökkenése a pénztárgépek alapján. "A járványhelyzet miatt az első negyedévben nem várunk érdemi változást, az oltás előrehaladásával, a veszélyeztetett csoportok átoltottságával azonban lassan és fokozatosan lehet enyhíteni a korlátozásokon, amire a tavaszi hónapoktól számítunk, így a második negyedévben már némileg élénkülhet a vendéglátás forgalma" .- kommentálta a számokat Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzője Teljes nyitás azonban csak és kizárólag legalább 60 százalékos átoltottsága esetén lehetséges, így remélhetőleg a nyári hónapokban már érdemi fellendülésre lehet számítani. Amennyiben az átoltottságot nemzetközi szinten is sikerül elérni, a nemzetközi turizmus is gyorsan magára találhat, így az további lendületet adhat a vendéglátásnak is. A vendéglátás újraindítása azonban a kritikus szintű átoltottság előtt is lehetséges, amennyiben alkalmazzák a tervezett oltásigazolásokat, amellyel a beoltottak már igénybe vehetnék a vendéglátási szolgáltatásokat.

A meghirdetett etetőhelyek (nem hotelek vagy panziók) között tulajdonért a legtöbb pénzt egy belvárosi, a Szent István Bazilika szomszédságában fekvő, 345 négyzetméteres étteremért kell(ene) leszurkolni: 2,2 millió eurót, a hirdető ezt 793,32 millió forintra "fordította le" (360,61 forintos eurókurzussal számolva). Az étterem teljesen felszerelt, "korszerű", ám bérlő nélküli, ami kérdéses, hogy előny, avagy inkább hátrány a mostani helyzetben.

Ugyanebben a kategóriában, tehát a vendéglők esetében a bérleti jog pillanatnyi csúcsára 248 millió forint. Ezért az összegért a legszűkebb belvárosban a Váci utca 61. alatt fekvő Sörbárka meleg konyhás pubot lehet üzemeltetni. Idősebbek kedvéért: a rendszerváltás előtt "kis Wernesgrüner" néven futott a hely.

Belvárosi szálloda már alig több 300 millióért

A kínálat legdrágább eleme tehát egy szálloda tulajdoni joga, de ugyanebben a szegmensben már jóval kevesebb pénzért is tulajdonhoz lehet jutni. Egy 7. kerületi új építésű 260 négyzetméteres, 12 modern berendezésű szobával rendelkező panorámás minihotelt 320 millió forintért kínálnak. A szálloda egy 6 emeletes új építésű ház 6. emeletén található, mely az egész szintet elfoglalja. Külön bejárattal rendelkezik, 100 nm közös terasz tartozik hozzá, de a szobák is teraszosak.

A budai zöldövezetben, Törökvészen pedig ennél is kevesebb pénzért, 312 millió forintért lehet megvenni egy újszerű, 5 szintes, panorámás, jelenleg is jövedelmezően üzemelő, 6 apartmanból álló apartmanházat teljes felszerelésével és berendezésével. A hirdetés szerint 55 százalékos telítettségnél a szinte minden földi jóval ellátott vállalkozással évi nettó 20 milliós profit generálható.

Eladó egy 2 ezer négyzetméteres szerkezetkész fejlesztési projekt is a Teve utcában 1,1 milliárd forintért. Két - egy hat- és egy négy emeletes - épületben 50 szobát terveznek, a komplexum átadása a hirdetés szerint 2021-ben várható.

Felbukkant néhány nehézsúlyú ajánlat is, például a budatétényi, klasszicista homlokzatú György-villa, amelyhez gondozott park is tartozik (609,6 millióért), vagy a Lipótmezőn álló szecessziós Sándor-villa, amely Széchenyi vadászkastélyként is ismert. Az ára 2 milliárd forint. Igazi különlegesség a Romanov család üdülőhajója, ami - legalábbis a hirdetés szerint - szlovák felségterületnek számít annak ellenére, hogy a Római-parton áll. A 790 millió forintos eladási árban benne van a komplett kikötőegység is, mint bejáróhíd, kikötőponton, támtartók és kötélzet. A kikötőegységnek is és a hajónak is érvényes magyar hajózási engedélye van. A hirdetés időközben az ingatlan.com oldalról lekerült, de az ingatlanbazar.hu oldalon megtalálható.