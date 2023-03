A középkori erődítmény idén március 17-étől várja interaktív kiállítóterekkel, multimédiás eszközökkel és élethű makettekkel a belföldi és nemzetközi látogatóközönséget – adta hírül a hirbalaton.hu.

A Kinizsi-vár A Balaton-felvidék lankái között, Nagyvázsonyban rejtőzik a középkorban épült Kinizsi-vár, a hazai várépítészet egyedülálló formában fennmaradt alkotása. Az erődítmény története a Vezsenyi család révén az 1400-as évek elején egy udvarház létesítésével kezdődött. Mátyás király a területet hűséges szolgálatainak elismeréséül Kinizsi Pálnak adományozta, aki megkezdte az építmény bővítését. A török fenyegetettség – különösen Veszprém 1552. évi elfoglalása – miatt Vázsonykő végvárrá alakult.

A Balaton északi partjához közel eső Nagyvázsony így a térség még vonzóbb turisztikai célpontjává válik. A vár két épületszintjének rekonstrukciója mellett a fogadóépületben új funkciók is helyet kaptak, olyanok, mint például a kávézó és múzeumi ajándékbolt. A létrehozott zárt terek a projekt keretében elkészült kiállítás mellett rendezvények és múzeumpedagógiai foglalkozások számára is helyszínt biztosítanak. Emellett a vár tágabb környezete is felfrissült, így az itt álló idős fák árnyékában lévő kút körül hangulatos gyülekező, illetve pihenőtér jött létre asztalokkal, padokkal igazán idilli kulturális környezetet teremtve a műemléknek.

A fejlesztés 1,6 milliárd forintból a Nemzeti Várprogram keretében, a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. közreműködésével, hazai és európai uniós forrásból valósult meg.

A NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. által koordinált átfogó műemlék-helyreállítási és turisztikai célú beruházás elsődleges célja az volt, hogy a 21. század látogatói igényeihez alkalmazkodva hasznos, tartalmas időtöltést biztosítson a látogatóknak egész évben.