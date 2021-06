Alig tucatnyian gyűltek össze a Széchenyi Gyógyfürdő Márványtermében a Rác Nosztalgia Kft. vagyontárgyainak értékesítésére a május utolsó napjára megrendezett nyilvános árverésre. Kollár Dávid Mihály felszámolóbiztos a szokásos jogi formaságok után röviden bemutatta a nyilvános ráverés két tárgyát: a 2070 négyzetméteres szállodát, valamint a 3333 négyzetméteres Rác Fürdőt, és arra is felhívta a figyelmet, hogy az ingatanokat jelentős jelzálog terheli és az új tulajdonosnak több korlátozással is számolnia kell. Majd közölte, hogy az árverésre kerülő ingatlanokat senki sem kívánta előzetesen megtekinteni - kezdi árverési beszámolóját a napilap.

Az árverésen egyetlen cég, a Budapest Gógyfürdői és Hévízei Zrt. indult, amely az előírásoknak megfelelően befizette a 254,4 millió forintos árverési előleget. A licit így mindössze 12 percig tartott. A licitzáró szolid taps után távozni igyekvő Szűts Ildikó, a BGYH Zrt. vezérigazgatója a napilap kérdésére elmondta, nem lepte meg különösebben a csekély érdeklődés, hiszen a körülmények a főváros számára teszik igazán vonzóvá az ügylet.

Az is elárulta, hogy a cég kikiáltási áron,, vagyis 5,088 milliárd forintért vásárolta meg a fürdőt és a szállodát.

Hozzátette azt is, hogy most még csak a licit zárult le, a felszámolási eljárás még nem fejeződött be. Éppen ezért egyelőre a szálloda és a fürdő felújításához és későbbi üzemeltetéséhez kapcsolódó kérdésekre sem kívánt válaszolni.

A Karácsony Gergely vezette közgyűlés 2019-ben már döntött arról, hogy több mint hétmilliárd forintos ajánlatot tesznek a Rác fürdő és a hotel tulajdonjogának megszerzésére az állami felszámolócégnél. Nyilvános pályázatot azonban eddig nem írt ki a felszámoló a 2016 decembere óta felszámolási eljárás alatt lévő Rác Nosztalgia ingatlanának értékesítésére. Most márciusban megjelent a felhívás, akkor amikor a főváros a járvány és a kormányzati elvonások miatt nehéz pénzügyi helyzetbe került.

Régimódi történet A fővárosi önkormányzat 2002-ben hozta létre a Rác Nosztalgia Kft.-t a fürdő felújítására. A főváros az építmények alatti földterületet vitte a közös üzletbe, míg a betársuló Rác Beruházó Kft. vállalta a felújítást és egy 67 szobás szálloda megépítését. A 16 ezer négyzetméteres komplexum kivitelezése 2005-ben kezdődött, a nyitást 2010 májusára ígérték. Csakhogy a 2010-es önkormányzati választásokon a beruházást már korábban is élesen támadó Tarlós István került a főpolgármesteri székbe. A BGYH néhány hónap múlva bíróság elé citálta a Rác Nosztalgia Kft.-t, amelynek negyedrészben maga is tulajdonosa volt. Egy év múlva peren kívüli egyezséget kötöttek, de akkorra már kicsúszott a főváros kezéből az irányítás. A beruházáshoz 7,6 milliárd forintos kölcsönt nyújtó MFB megorrolt a háta mögött kötött egyezség miatt, és felmondta a céggel kötött hitelszerződést. Időközben lejárt a Rác Nosztalgia Kft. csődvédelme is, ami azzal fenyegetett, hogy dobra verik a fürdőt és a szállodát. Ezzel elúszott volna a 250 milliós állami támogatás és az apportként bevitt telek. A főváros ekkor a költségvetési tartalékok terhére, erősen diszkontáron megvásárolta az MFB követeléseit, majd felszámolási eljárást kezdeményezett a Rác Nosztalgia Kft., illetve a Rác Beruházó Kft. ellen. Ez tart még ma is.

