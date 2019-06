Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Feltámad a tűzvészben elpusztult Kodály köröndi palota

Rohammunkában épül az öt éve leégett pesti szellemkastély. A tűzvész által lerombolt Andrássy úti, egykori bérház felső szintjein luxuslakásokat alakítanak ki, az átadás két év múlva várható.

Kevés híján épp öt éve, 2014. július 15-én égett le a Kodály körönd délkeleti oldalán álló épület. A szénfoltos rom hosszú ideje állt elkerítve, emlékeztetve a tűzvészre, de nem rég lázas munka kezdődött a hivatalosan Andrássy út 83-85. cím alatt található tömbben. Az épület harmadik emeletén, és a tetőtérben már elkezdték kialakítani a két szintre megálmodott összesen 44 luxuslakást.

Azt az Átlátszó cikkéből tavaly óta lehet tudni, hogy a leégett épület érintett szintjeit a Körönd Koncepció Ingatlanfejlesztő Kft. nevű cég újítja fel - piaci becslések szerint 2,5 milliárd forintért - és dobja majd piacra. A vállalkozás 2017. októberében vásárolta meg a Budapest VI. kerületi önkormányzattól a társasházban levő tulajdonrészt 273 millió forintért. A terézvárosi kerületvezetés így nagyjából nullára jött ki az ingatlannal: a leégett épület veszélymentesítésére 2015-ben 261 millió forintot volt kénytelen költeni.

Ráadásul a tűzvészt követően a biztosító azóta sem fizetett kártérítést a háznak és lakóinak. Az ellene indított per még mindig az elsőfokú ítéletre vár. Az MKB biztosító az eljárásban azzal érvel, hogy mivel szerintük nem karbantartás, hanem felújítási munkálatok során fogott tüzet a tetőszerkezet, nem is kell fizetniük.

Saját erőből és hitelből fejleszt egy ismeretlen cég



Megkeresésünkre a beruházó cég arról tájékoztatta lapunkat, hogy a tetőtérben 25 darab kétszintes - duplex- lakást alakítanak ki, a harmadik emeleten pedig 19 lakás készül. A lakóegységek mérete 100-130 négyzetméter közötti lesz, de ennél nagyobb méretűeket is kialakítanak az ingatlanban. Az átadásra 2021 tavaszát jelölte meg a Körönd Koncepció Kft. A fejlesztést saját erő és hitel igénybevételével valósítják meg - közölték kérdésünkre. A felújítás teljes körű, ennek során betartják a műemlékvédelmi előírásokat is. A meglevő mellé még egy liftet szerelnek be.

A felújítást végző cégről nem sokat tudni, mint ahogyan háttere is csak nagyjából ismert. A társaság saját tőkéje - a 2018-as beszámoló adatai szerint - 62,6 millió forint, eredménytartalékában további 35,8 millió forint van. Viszont bírnak 770,8 millió forint kötelezettséggel. A Közjegyzői Kamara Hitelbiztosítéki Nyilvántartása alapján idén további 2 milliárd forintnyi jelzáloghitelt jegyeztek be a cég nevére idén februárban. A zálogjog pedig a jövőbeni ingatlan adás-vételekre vagy bérleti díjakra terjed ki.

A vállalkozás mögött négy, nagyjából azonos tulajdonosi körhöz kacsolható cég áll. Az LM Real Estate Kft., az MK Holding Kft., az MMDV Invest Kft. és a Barbafive Kft. tulajdonosai között jelentős az átfedés, de a pécsi székhely is összekapcsolja ezeket. Közülük a legjelentősebbnek az MK Holding látszik, amelynek adózás előtti eredménye tavaly 524 millió forintot tett ki 16,6 millió forintos forgalom mellett, a többi vállalkozás bevétele és profitja is jóval kisebb volt ennél.

Piaci körökben el is terjedt a pletyka, hogy a fenti vállalkozások mögött egy sokkal jelentősebb cég vagy befektető állhat. Sokan Szivek Norbertet, az állami vagyonkezelő cég korábbi vezetőjét nevezték meg, viszont a feltételezést a kivitelező cég ügyvezetője, Haszmann Gábor kérdésünkre határozottan cáfolta.

Már kevesen laknak az épületben



A terézvárosi önkormányzatnál kérdésünkre közölték, hogy a felújításra az örökségvédelmi előírásoknak megfelelően három év áll rendelkezésre. Ha ezt nem tudná tartani a Körönd Koncepció Kft., akkor napi 5000 forint késedelmi kötbért köteles fizetni. A ház közös képviseletét ellátó Venczel Edit lapunknak elmondta, a házban az újonnan kialakítandó felső szinteken túl 60 lakás található, de ez utóbbiaknak csak harmadában élnek most - ami a ház korábbi és jelenlegi állapotát látva egyáltalán nem csoda. A tűzvészt követően ugyanis a közművek nem vagy csak részben működtek, a tető helyett ideiglenes állványzatot húztak fel, de a csapadék ennek ellenére tovább rongálta a palotaépületet.