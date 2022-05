A jól szigetelt, energetikailag felújított lakóingatlanok akár 50 százalékkal is többet érhetnek, mint a felújítandók – derül ki a Knauf Insulation és a Projectdoctor közös felméréséből.

A panelprogamos házakban élők pedig nem csak a lakás értékét növelhetik, hanem saját rezsiköltségük is csökken: a fűtésen 25-30 százalékot lehet spórolni az épület szigetelésével, nyílászárócserével együtt pedig akár 35-50 százalékot is faraghatunk a számlák összegéből. A fűtés korszerűsítésével további 20-25 százalékot takaríthatunk meg. A panelprogramról azonban a lakástulajdonosoknak közösen kell dönteniük, és vannak, akiket anyagi, szervezési problémák tartanak vissza a felújítástól.

A korszerűsítés a családi házak esetében is sokat dob az ingatlan értékén: a Magyar Energiahatékonysági Intézet tanulmánya szerint a felújított és a felújítandó házak négyzetméterára között akár 50 százalék különbség is lehet. 500 ezer forint ráfordítással már 1,5-2,5 millió forinttal, 1,5 millió forint ráfordítással pedig 4-5 millióval többet is elkérhetnek a házért a tulajdonosok. A MEI közel nulla energiaigényű, BB besorolású otthonokat hasonlított össze azonos adottságú, de a legrosszabb, JJ besorolású házakkal, így mérte az 50 százalékos különbséget.

A globális felmelegedés miatt ma már az épületek hűtéséhez használunk el drágább energiát” – mondta Czabarka Mihály, a Projectdoctor Kft. ügyvezetője. A belső hőmérséklet egy fokos csökkentéséhez pedig háromszor annyiba kerül az energia, mint az egy fokos növeléséhez, tette hozzá Aszódi Tamás, a Knauf Insulation ügyvezető igazgatója. A magyar háztartások jelenleg évi 4 milliárd köbméter földgázt fogyasztanak.