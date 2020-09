Felvásárlási lázban ég egy orosz-magyar cégcsoport Magyarországon

A Balatonhoz közeli kisváros, Marcali félkész gyógyszálló épületét is megvásárolta Rahimkulov Ruszlan és Zentai Péter gyorsan bővülő cégcsoportja, amely a lakóházépítések és ingatlanhasznosítás mellett a turisztikai fejlesztésekben is fantáziát lát.

Június közepén új tulajdonosa lett a Somogy megyei Marcaliban a városi fürdő és szabadidő központ melletti félkész gyógyszálló épületének, illetve az azt tulajdonló Marcali Szálloda (MSZ) Kft.-nek. A vevők - fele-fele arányban - Rahimkulov Ruszlan Megdetovics Greennovatív Energetikai Fejlesztő Kft.-je és üzlettársa, Zentai Péter Peter's Consulting Kft.-je - derül ki a Céginfo.hu adataiból.

Az üzletemberek 2015 óta számos közös vállalkozást visznek, társasházakat építenek, irodákat és turisztikai ingatlanokat vásárolnak fel, fejlesztenek és hasznosítanak. Marcaliban a tervek szerint befejezik és üzemeltetik majd a szállodát - derül ki az MSZ Kft. eddigi kisebbségi tulajdonosának, a helyi önkormányzatnak a közleményéből és a többségi befolyással rendelkező Ferrobeton cégcsoport jogi képviselőjének lapunknak küldött tájékoztatásából.

Tőkeerős befektető fejleszt



Az orosz származású, Magyarországon élő Rahimkulov Ruszlan az orosz dollármilliárdos, a magyarországi üzleti életben évtizedekig aktív Megdet Rahimkulov fia. (A már Moszkvában élő Megdet két fiával, Ruszlannal és Timurral együtt vezeti családi cégüket, a 96,5 milliárd forint saját tőkéjű Kafijat Befektetési és Vagyonkezelési Zrt.-t, amelyben ő már nem, csak két fia a tulajdonos. A társaság 6,89 százalékos részesedéssel bír az OTP Bank Nyrt.-ben, a birtokolt közel 19,3 millió darab OTP-részvény értéke jelenleg 208 milliárd forint.) A negyvenes évei elején járó Rahimkulov Ruszlan egyre bővülő vállalati befektetési portfólióval rendelkezik, a cégadatok szerint több tucat vállalkozása van közvetlenül vagy közvetve, az ingatlanos és turisztikai cégek mellett zömmel villamosenergia-termeléssel és -kereskedelemmel foglalkozó, naperőmű parkokat üzemeltető társaságokba szállt be a közelmúltban.

Családi szállodát terveznek

Marcaliban az új tulajdonos jelentős infrastrukturális és kapcsolódó beruházásokat is végre kíván hajtani a hotel környezetében; az is felmerült, hogy duplájára növelik a szálloda kapacitását, hogy esetlegesen később ne működés közben kerüljön sor a bővítésre - mondta Sütő László polgármester a helyi Tavi TV-nek. A beruházó cég képviselője, Zentai Péter arról tájékoztatta a polgármestert, hogy a tervezett szállodakomplexum a térség egyik meghatározó turisztikai attrakciója kíván lenni. Az elképzelések szerint 2023-ban egy legalább négycsillagos, családi üdülésre alkalmas szálloda nyithat. A beruházók további területeket is vásárolnának a hotel környezetében annak érdekében, hogy egyéb szórakozási lehetőséget kínáljanak a családoknak, például kalandpark, állatsimogató létesülhet. (A fejlesztési tervekről lapunk e-mailben érdeklődött az új tulajdonosoktól, egyelőre várjuk a válaszukat.)

A Balatonhoz közeli kisváros szállodájának építése tíz évvel ezelőtt állt le, akkor az épület 56 százalékos műszaki készültséget mutatott. A projektcég addig önerőből és uniós-magyar támogatásból finanszírozta a beruházást, a gazdasági-pénzügyi válság következtében azonban megváltoztak a körülmények, a hitelek drágultak, a külföldi többségi tulajdonos (CEE) kiszállt a cégből (a lépést befolyásolta a CEE-tulajdonos izraeli üzletember halála is). A bajt tetézte, hogy határidő túllépés miatt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szerződést bontott MSZ Kft.-vel, és visszakérte az elköltött mintegy 400 millió forint uniós támogatást, a cég ellen végrehajtás indult. (A fürdő- és szállodafejlesztés több éves történetéről lentebb bővebben olvashat.)

A beruházás megvalósítását eddig politikai hátszél sem segítette. A félkész ingatlan megvásárlása iránt többen is érdeklődtek az elmúlt években, helyiek szerint Mészáros Lőrinc is megnézte az épületet, de adásvételre nem került sor.

A júniusi eladáskor a 841 millió forint saját tőkéjű MSZ Kft. 74,4 százalékos tulajdonosa a beruházás legnagyobb alvállalkozója, a Ferrobeton Szerkezetépítő Kft. volt, a helyi önkormányzatnak 10,6 százaléka, a dunaújvárosi HEPA Műszaki és Gazdasági Szolgáltató Kft.-nek 15 százaléka volt.

Jelentős cégcsoport formálódik



Az elmúlt néhány évben Rahimkulov Ruszlan és Zentai Péter több üzleti és turisztikai ingatlanokat megvásárló, fejlesztő és hasznosító cég tulajdonosává vált - derül ki a cégadatokból. Köztük van egyebek mellett - az úgynevezett Nádor Grouphoz tartozó - Nádoroffice Invest Kft., amely üzemelteti például a VII. kerületi "Keresztúr piacot" és tulajdonosa a római parti házakat építő és forgalmazó Nádor Property Kft.-nek, valamint az 1,1 milliárd forint saját tőkéjű Nádor Hotels Kft.-nek. Az utóbbi cég februárban megszerezte Noszvajon a patakparti piacot és a négycsillagos Oxigén Family Hotelt, továbbá a ráckevei Duna Relax wellnesshotelt (volt Kék Duna hotel). (A hotelfelvásárlásokról a 24.hu adott hírt júliusban, megemlítve, hogy az eladó - egy luxemburgi cégen keresztül - Farkas József üzletember volt, aki korábban Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes svédországi vadászatait finanszírozta.) Farkastól átvették - a Szaktudás Hotel Kft.-n keresztül - a noszvaji Tündérkert hotel hasznosítását is, az ingatlant az államtól bérlik. A cégcsoport tagja az egykori Csepel Művek területén irodaházat fejlesztő és hasznosító CS.K. Irodaház Kft., valamint a társasházakat építő iDOM Házépítő Kft. - ennek a gazdasági társaságnak van egy harmadik tulajdonosa is, Rahimkulov 2017-ben szállt be, a szavazati joga meghaladja az 50 százalékot.



A két üzletember 2018-ban lett közvetett tulajdonosa a VII. kerületi, Rákóczi úti egykori Otthon áruház (korábban Divatcsarnok) ingatlanát hasznosító, Otthon Projekt Ingatlanhasznosító Kft.-nek, a cég tárgyi eszközeinek értéke 257 millió forint volt az utolsó elérhető, 2018-as mérlegében. Közös vállalkozásuk a siófoki Balaton Colors Beach Hotelt (volt Oázis hotel) felújító és működtető Újhely Bau Kft., a budapesti, Bécsi úti Symbol rendezvényközpontot birtokló és üzemeltető Symbol-BP Kft., és a siófoki négycsillagos Residence Balaton hotelt tulajdonló és működtető Residence Balaton Kft.

A Symbol rendezvényközpont volt tulajdonosának érdekeltségébe tartozott a siófoki Palace diszkó is (Barna Sándor, Discoland Kft.), amit 2018-ban zártak be. Ennek helyén épít négycsillagos hotelt wellnessrészleggel és étteremmel a Palace Garden Hotel Vendéglátó Kft., amelynek székhelye (III. kerület, Péter utca) és e-mailes elérhetősége megegyezik Rahimkulov és Zentai Nádor-cégeiével. Az üzletemberek tulajdonosként azonban nem szerepelnek a Palace Garden cégadataiban, jelenleg két munkatársuk, a Nádor Property és az iDOM Házépítő ügyvezetői vannak közvetett tulajdonosnak bejegyezve a cégjegyzékben. Az ötszintes hotel beruházója az építéshez a Kisfaludy-program szálláshelyfejlesztési pályázatán 792 millió forint állami támogatást nyert el. (A szálloda kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljáráson csak egy ajánlat érkezett, a budapesti Omnion Kft.-é, közel nettó 1,3 milliárd forint vállalási árral.)

Ruszlan apja, Megdet Rahimkulov a kilencvenes években érkezett Budapestre a Gazpromtól származó földgáz magyarországi értékesítését végző Panrusgáz vezérigazgatójaként. Családi cégeivel egykor több mint öt százalékos befolyása volt a Mol Nyrt.-ben. A legnagyobb tulajdonosai voltak a Borsodchemnek, és bankjuk is volt, a Gazprombanktól fokozatosan a családhoz került Általános Értékforgalmi Bank (ÁÉB) Zrt., amely 2007 végével megszűnt, a lakossági ügyfeleit a magyarországi Volksbank (ma Sberbank) vette át. A sajtó Megdet Rahimkulovot sejtette a Belize-ben bejegyzett Normeston Trading Ltd. mögött is, amely pár évig résztulajdonos volt a Mol energiakereskedő cégeként alapított MET-ben ; az orosz üzletember a kapcsolataival segíthetett beindítani a MET gázkereskedelmi tevékenységét, ami később több tízmilliárdos nyereséget termelt a MET magyar üzletemberekkel is kibővült tulajdonosi körének.

Alacsony vételár, magas fejlesztési költség

A marcali befejezetlen szállodaberuházás könyv szerinti értéke 1,43 milliárd forint volt a MSZ Kft. 2019-es mérlegében. Az önkormányzat sem kivásárolni nem tudta a tulajdonostársakat, sem egymilliárdot költeni a szálló befejezésére. A projektcégben lévő 10,6 százalékos üzletrész értékesítésére - az érdeklődök feltűnésével - márciusban írt ki pályázatot az önkormányzat, amit a Greenovatív és a Peter's Consulting tulajdonában lévő Nádoroffice Invest nyert meg, 22,8 millió forintos ajánlattal - derül ki a marcali képviselő-testületi és polgármesteri határozatokból. Az alacsony vételárat indokolhatja, hogy az orosz-magyar vevők a MSZ Kft.-vel együtt annak kötelezettségeit is megszereztek. A cég 2019-es mérlegében a kötelezettségállománya 588 millió forintot tett ki, ebből az uniós támogatás visszafizetésének kötelezettsége 403 millió forint.

A MSZ Kft. kötelezettségállománya (2019) Tétel Millió forint Szállítói tartozás 20,07 Telekadó 27,0 Helyi adó késedelmi pótlék 2,66 NFÜ-támogatás 403,31 Tulajdonosi kölcsön 135,02 Összesen 588,06

Forrás: E-beszámoló

A Ferrobeton többségi üzletrészének vételára üzleti titok, de a cégcsoport annyit közölt a Napi.hu-val, hogy "ez idő szerint nem tekinthető a projekt megtérülő beruházásnak, mivel a ráfordítások lényegesen magasabbak, mint a vételár". A Ferrobeton százmilliót jóval meghaladó összeget költött az épület elkészült elemeinek befedésére, szigetelésére és az őrzés-védelemre, Sütő László polgármester az adásvételről szóló közleményében külön megköszönte a cégcsoportnak, hogy "az elmúlt több mint tíz évben megóvta az épületet és megértve a város érdekeit támogatta az értékesítést".

Több mint két évtizedes álom vár megvalósításra

A kisváros vezetése a gyógyvízzel is rendelkező fürdővel együtt tervezte - annak egész éves és rentábilis működtetése, valamint a helyi foglalkoztatási lehetőségek bővítése érdekében - a gyógy- és wellness szálloda építését. Szakmai befektetőként a Danubius Hotels Zrt.-t sikerült bevonni a projektbe, a cég befolyása az 1997-ben létrehozott MSZ Kft.-ben 90 százalékos volt. A fürdő és szálloda egyszerre történő megvalósításához azonban az első Orbán-kormány idején futó Széchenyi-terv keretében, 2001-ben nem sikerült támogatást szerezni.

Kettéválasztották a beruházást, majd 2002-ben a városi önkormányzat fürdőépítési pályázatát már támogatta a kormány 362 millió forinttal. Közel egymilliárdos beruházással, többféle kültéri medencével (köztük 50 méteres versenymedence) rendelkező fürdő nyílt meg 2003-ban, később fedett tanmedence (ppp-s konstrukcióban, 2008-ban), majd gyógyvizes medence és élménycsúszda is épült (mintegy 246 millió forint, fele-fele arányban uniós-magyar és önkormányzati forrásból) - derül ki a fürdő honlapjáról.

Demecs Zsolt/MTI Fotó

Pech után pech jött

A projektcégből 2008 elején távozott a brit hátterű Danubius Hotels, helyét az izraeli ingatlanfejlesztő Central European Estates (CEE) hollandiai bejegyzésű cége vette át. A beruházók a szálloda építésére 2008-ban 572 millió forint uniós és magyar támogatást nyertek el az Új Magyarország fejlesztési terv dél-dunántúli turisztikai kiírásán. Az akkori tervek szerint 3,2 milliárd forintos beruházással egy 116 szobás, négycsillagos gyógyászati és wellnessközpont épült volna 2011 tavaszára (a befejezési határidőt később egy évvel kitolták). A kivitelezésre 2009-tól 2011 elejéig - a Somogyi Hírlap információi szerint - mintegy 1,8 milliárd forintot költöttek a beruházók, nagyrészt önerőből, hitelt nem vettek fel, a megítélt uniós támogatásból pedig mintegy 400 milliót használtak fel addig, amíg le nem állt finanszírozási problémák miatt az építés. (Ekkor a szálloda műszaki készültsége 56 százalékos volt.)

A munka folytatásához 2011 nyarán 1,7 milliárd forintos hitelszerződést kötöttek a Magyar Fejlesztési Bankkal, de a pénzt nem hívták le; a CEE a drága hitelek miatt nem folytatta a beruházást, tulajdonrészének eladása mellett döntött - közölte a polgármester az MTI-vel 2012-ben. (2011 szeptemberében elhunyt a CEE izraeli tulajdonosa, az örökösök később minden magyarországi ingatlanérdekeltségüktől megváltak.) Ekkor került képbe az építkezés egyik alvállalkozója által is képviselt befektetői csoport, a Ferrobeton Szerkezetépítő Kft., amely 2013-ban előbb kisebbségi, majd többségi részt szerzett a MSZ Kft.-ben. (A vállalkozás tulajdonosa a beton- és vasbeton-elemek előregyártásával foglalkozó, dunaújvárosi Ferrobeton Zrt., amely az ír központú CRH-csoport tagja.)

Az uniós támogatást a határidő túllépése miatt visszakérte a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ), ami megpecsételte a beruházás sorsát, a projektcég végrehajtás alá került. A félkész szálloda értékét 2018-ban bíróság állapította meg, 1,92 milliárd forintban. A végrehajtó a becsült érték felén, 960 millió forinton hirdethette meg az ingatlant értékesítésre - írta a jogerős bírósági döntést követően az MTI. Az épületet azóta sem tudták eladni, pedig többen is érdeklődtek iránta.