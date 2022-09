Az érintett területekre a korábbi eljárásokhoz hasonlóan, a jogszabályban foglalt feltételeket figyelembe véve bárki tehet vételi ajánlatot. Az értékesítés továbbra is elektronikus úton zajlik - adta hírül az Agrárminisztérium.

A mától induló földértékesítési programban mintegy 6625 hektárnyi területet kínálnak eladásra nyilvánosan, melyekre 30 napig lehet vételi ajánlatot tenni.

Az agrártárca számára továbbra is fontos célkitűzés az osztatlan közös földtulajdon felszámolásának gyorsítása, amivel a magyar birtokpolitika több mint harminc éves adósságát kívánja orvosolni. Az előző földértékesítési programokhoz hasonlóan az eladásra kerülő földek az állami földvagyon-portfólió tisztítását is szolgálják, mivel a kis területű, jellemzően magántulajdonú területek közé ékelődő ingatlanok értékesítése is cél.

A meghirdetett földekre bárki tehet vételi ajánlatot, aki a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel. Az értékesítés elektronikus úton zajlik. A hirdetményben közzéteszik a földrészletek minimális vételárát, melynél kedvezőtlenebb ajánlat nem tehető.

Egy hektáros mérethatárig a földművesnek nem minősülő személyek is vásárolhatnak földet, és ilyen esetben az ingatlanok értékbecslésének költségét is az állam állja. Egy és tíz hektár közötti méretű földre, illetve tulajdoni hányadra pedig minden földműves ajánlatot tehet az NFK honlapján található Elektronikus Pályázati Rendszert használva, az ügyfélkapus azonosítást követően.

Az értékesítendő földek listája itt elérhető 2022. szeptember 7-től, valamint az érintett települések önkormányzatainak honlapján is közzéteszik a megvásárolható ingatlanok adatait.