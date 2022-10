„Tavaly még elég volt meghirdetni valamit, és el is vitték” – foglalja össze a korábbi időszak meghatározó tapasztalatát Laczi Csaba, az OTP Ingatlanpont budapesti régióvezetője.

Idén tavasszal és nyáron viszont megváltozott a piaci környezet. Az ingatlanukat eladni szándékozó tulajdonosok azt tapasztalják, hogy megritkultak a magánérdeklődők telefonhívásai. A fővárosi tapasztalatokkal egybevágnak a vidékiek is. „Soha ennyi új megbízás nem érkezett a használtingatlan-piacról, mint szeptemberben” – mondta Piros Szilvia, az OTP Ingatlanpont dél-alföldi régióvezetője.

Az OTP Ingatlanpont kutatása szerint azoknak, akik egyedül akarták nyélbe ütni az üzletet, mintegy negyven százaléka a jutalékot igyekezett megspórolni, de ennél is nagyobb volt azok aránya – a megkérdezettek közel kétharmada –, akik meg voltak győződve arról, hogy az eladással maguk is könnyen boldogulnak, ami igaz lehet, de nem biztos, hogy mindkét fél számára a legjobb feltételekkel zárul az adásvétel.

Mostanában gyakran elkél az ingatlanosok segítsége az épületek energetikai tulajdonságainak értelmezésében és értékelésében – mondta Laczi. Az emberek most nagyon keresik az olcsót, és nem csak a rezsiköltségek szempontjából. Ma olyan lehetőségek is érdeklik őket, amelyektől korábban erősen ódzkodtak, legyen szó osztatlan közös tulajdonról, vagy túlzottan megterhelt ingatlanokról. Ezek nagyon sok kérdést felvethetnek a vevőben.

„Akár valamely helyi tényező, akár egy kistelepülésen kialakult szokásjog képes lehet felülírni országos tendenciákat is” – mondta Piros. Ha a közvetítő például érti, hogy egy tervezett beruházás hogyan fogja megváltoztatni a helyiek életét, akkor mindjárt pontosabban tud árazni a környéken.

Változatlanul előfordulhatnak ütközések az ingatlanosok és az ügyfelek között. A két régióvezető egyetért abban is, hogy e kapcsolat leginkább konfliktusokat rejtő eleme az árazás. Piros szerint tipikus helyzet az, amikor a tulajdonos nem az eladhatóság szerint árazza be az ingatlanát, hanem csak azt nézi, hogy neki mennyi pénzre lenne szüksége. Az elvárások és a reális lehetőségek pedig nincsenek mindig összhangban egymással.

Laczi szerint az ügyfelek rendszeresen belekalkulálják a kért árba a lakásukkal kapcsolatos érzelmeiket is, de a felülértékelésnek most további forrása is érzékelhető. A tulajdonosok megszokták a folytonos áremelkedést, még fél éve is hónapról- hónapra drágultak az ingatlanok, ezért reflexből is így áraznak. Még nem érzik, hogy már inkább lefelé kell korrigálniuk, ha valóban el akarnak adni.

A szakértők szerint természetesen most is van olyan – jellemzően jó adottságú és jól árazott – ingatlan, ami különösebb erőfeszítés nélkül gazdára találhat.

