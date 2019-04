Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Gigászi építkezés a Balaton partján - újabb részletek derültek ki

Vitorlás hajóval érkezhetnek majd a vendégek abba a balatonfüredi luxus szállodába, amelynek építésére a Magyar Turisztikai Ügynökség 1,7 milliárd forintot adott. Az építkezés helyszíne a füredi kemping, amit egy Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó cég üzemeltet.

A balatonfüredi önkormányzat tulajdonában lévő és a Balatontourist Kft. által üzemeltetett kemping területén épülhet fel az a 66 szobás, négycsillagos hotel, amelyre 1,7 milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatást kapott az SZ.Z. Szállodafejlesztő Kft. a Miniszterelnöki Kabinetiroda alá tartozó Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) által 2017-ben útjára indított, Kisfaludy turisztikai fejlesztési programból - tudta meg a Napi.hu.

Az SZ.Z. monogram a zalakarosi Szabadics Zoltán vállalkozót fedi, aki március 15-én Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést kapott Áder János köztársasági elnöktől és másik cége, a Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zrt. rendszeres szereplője az állami közbeszerzéseknek. Az állami milliárdokkal megtámogatott építkezés helyszínéül szolgáló önkormányzati kempinget a Balatontourist Kft. használja, amely a Konzum-csoporton keresztül Mészáros Lőrinc felcsúti milliárdos üzletember érdekeltsége. Balatonfüred fideszes polgármestere, Bóka István pedig a Balaton Fejlesztési Tanács elnöke is.

A Kisfaludy turisztikai fejlesztési programmal minden idők legnagyobb szálláshelyfejlesztési programja valósulhat meg a vidéki Magyarországon - így büszkélkedik az állami MTÜ a programmal, amelynek keretében 2030-ig 300 milliárd forint értékű szálláshelyfejlesztési beruházás valósulhat meg Magyarországon, amelyből 150 milliárd forintot a kormány hazai költségvetési forrásból, vissza nem térítendő támogatás formájában biztosít. A Napi.hu írta meg először, hogy a legnagyobb támogatásokat a kormányzathoz közeli cégek nyerték el.

Luxusban pihenhetnek a hajósok

Nagy lesz a mozgolódás a füredi kemping területén, hiszen itt fog építkezni uniós pénzből a Magyar Vitorlás Szövetség (MVSZ) is: 2,5 milliárd forintból új kikötőt álmodtak meg. Holczhauser András, az MVSZ főtitkára februárban beszélt arról a Budapest Boat Shown tartott sajtótájékoztatón, hogy megvalósítási szakaszban van a fejlesztés. A turizmus.com cikke szerint a füredi kemping területén egy 142 férőhelyes kikötő és egy kétszintes kiszolgáló központ épül 1,2 hektáron, a munkálatok szeptemberben indulnak, és a komplexum 2021 tavaszán nyithatja meg kapuit.

"Az MVSZ, Balatonfüred önkormányzata, valamint a Magyar Kajak-Kenu Szövetség alkotta konzorcium célja olyan kikötői és szárazföldi infrastruktúra létrehozása, amely alkalmas lesz vitorlás- és egyéb vízi események, nemzetközi versenyek megrendezésére. A vendégek magas színvonalú elhelyezését segíti majd az új kikötő mellett felépülő, 66 szobás, négycsillag surperior besorolású szálloda az SZ.Z. Szállodafejlesztő Kft. beruházásában" - tájékoztatott Holczhauser András. A projekthez Balatonfüred egy közel 1,5 hektáros területtel és 200 millió forint támogatással járult hozzá.

Már nincs több akadály

Azt még nem tudni, hogy ki építi meg a kikötőt, mert nem zárult le a kivitelezésre kiírt közbeszerzés. Már így is jelentős a csúszás, hiszen Kollár Lajos, az MVSZ elnöke a Napi.hu-nak elmondta: már 2017-ben szerették volna elkezdeni az építkezést, de az építőipari drágulások miatt jelentős forrásigényük támadt. Így még egy kapavágás sem történt, pedig 2017. áprilisban Révész Máriusz kerékpározásért és aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztossal együtt jelentették be, hogy a Bejárható Magyarország programhoz kapcsolódva már 2017 októberében megkezdődik Balatonfüred új kikötőjének építése.

Jelentős csúszásban vagyunk, de most már az utolsó akadály is elhárult. Azért szeptemberben indul az építkezés, hogy a nyáron is zavartalanul tudjon üzemelni a kemping - mondta Kollár Lajos. Az új luxus szállodához az MVSZ-nek nem lesz köze, de a szövetségi vezető szerint jó kapcsolatra törekednek a magánberuházóval. Azt tervezik, hogy a kikötőben a férőhelyeknek mintegy a felét fogják piaci alapon kiadni, a többit különböző versenyek számára tartják majd fent.