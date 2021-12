A gyalogosátjárót 2014 óta tervezték, mert a Várfok utca és a Sándy Gyula köz találkozásánál a gyalogosok jelentős szintkülönbséggel találkoztak mind a Vár, mint a Városmajor felé - írja az MNB közleményében, amit az MTI idézett.

Az új közlekedési csomópont legmagasabb pontjára akadálymentességet biztosító lift került, hogy mindenkinek elérhetők legyenek a Várfok utcából induló buszjáratok. A Vár irányába pedig egy lankás lépcsőn és rámpán lehet haladni, valamint a keresztirányú forgalomnak és az átszálláshoz a Csaba utca tengelyébe egy mozgólépcső és lépcső párost építettek.

A Market Építő Zrt. kivitelezésében, az MNB leányvállalatának, az MNB-Ingatlan Kft. beruházásának keretében megvalósuló átjáró éves szinten több százezer kerékpáros és járókelő mindennapjait könnyíti meg - írta az MNB.

Az átjáró kialakítása az egykori Postapalota felújításához kapcsolódó beruházás részeként valósult meg. Az épület - amely 2016-ban a jegybanki alapítványok vagyonkezelőjéhez, majd az MNB-Ingatlan Kft. tulajdonába került - megújításakor elsődleges szempont volt az értékmentés, Sándy Gyula építészeti örökségének megóvása. A rekonstrukció a tervek szerint a Pénzmúzeum 2022. március 15-ére tervezett ünnepélyes megnyitójával fejeződik be - írta a jegybank.

A gyalogosátjáró biztosítja a hamarosan megnyíló Pénzmúzeum közvetlen megközelítését is: az építési munkálatok eredményeképpen az épület eddig földdel takart szintje a felszínre került, így az átjáróból közvetlen bejárat nyílt az új múzeumba. Az épület a kulturális szerepe mellett a jövőben fontos jegybanki feladatok ellátását is biztosítja, hiszen az épület ad otthont az MNB Pénzügyi Felügyelet központjának is - olvasható a közleményben.