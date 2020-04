Gyűlnek a sötét felhők az építőipar fölött

Csökken az építőipar rendelésállománya, az év közepétől nehéz helyzetbe kerülhet az ágazat, ha nem érkeznek újabb megrendelések - mondta Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) elnöke az M1-en.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerint februárban 2,5 százalékkal nőtt az építőipar termelése az egy évvel korábbihoz viszonyítva, azonban a március közepétől tartó időszakot nézve egyértelműen csökkentek a megrendelések.

Jellemzőek az elbizonytalanodások az új munkák előkészítésénél, az előkészített munkákat a magánmegrendelők egyelőre nem indítják el, és sok állami közbeszerzésnél is tolódik az eredményhirdetés.

Az ÉVOSZ elnök kitért a járványhelyzet okozta visszaesés orvosolására bejelentett, rozsdaövezetben felépülő új lakásoknál alkalmazható kedvezményes, 5 százalékos áfára is: egy ilyen területen történő építkezéshez szükséges dokumentumok beszerzése akár két év is lehet, így arra kérik a kormányt, hogy vezessen be gyorsított eljárási rendet.