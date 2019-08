Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Hévízi hotelbiznisz: másfél milliárddal bárki beszállhat a licitbe

2001-ben 750 millió forintért vette, most 1,5 milliárd forintért adná el a tulajdonában lévő hotelt a hévízi önkormányzat. Pedig a Kisfaludy pályázaton még 381 millió forintot is elnyertek a fejlesztésére.

Nyilvános pályázaton árulja a hévízi önkormányzat a tulajdonában lévő Hotel Aquamarint, a háromcsillagos szállodáért legalább 1,5 milliárd forintot szeretne kapni az önkormányzat. A 1,5 hektáros területen lévő hotel jelenleg az önkormányzat tulajdonában lévő Aquamarin Szállodaipari Kft. tulajdonában van, és a vevőnek garantálnia kell, hogy még legalább 15 évig a jelenlegi kapacitással fogja üzemeltetni. A belső, régebbi, tradíciókat őrző "A" épületben 40 szoba van, az újabb, háromcsillagos "B" épületszárnyban 56 felújított szoba található. A két szárny összesen 186 fő elhelyezésére alkalmas - olvasható a szálloda honlapján.

A hévízi tótól csak néhány száz méterre fekvő, 2009-ben felújított szállodára szeptember 6-ig lehet pályázatokat benyújtani, a pályázati tárgyalás pedig szeptember 10-én lesz, ahol licitet tartanak az érvényes pályázatot benyújtók között. Ha lesz vevő, akkor nagyot kaszálhat az önkormányzat, amely 2001-ben vette meg a hotelt 750 millió forintért a Hunguest Hotels Rt.-től. Most ennek minimum duplájáért szeretne megválni az ingatlantól. Vértes Árpád, akkori polgármester kényszerű lépésnek nevezte a hotel megvásárlását, mert Hévízen a korábbi évekhez viszonyítva folyamatosan csökkent a vendégszám, ami szerinte elsősorban az állami tulajdonú tófürdő fejlesztésének elmaradásával volt magyarázható. Az utóbbi években viszont folyamatosan növekedett a hévízi turizmus, Budapest után stabilan itt regisztrálják a legtöbb vendégéjszakát Magyarországon, főleg az oroszok körében népszerű a fürdőváros.

Az önkormányzat tulajdonában lévő Aquamarin Kft. évek óta folyamatosan nyereséges: árbevétele 2018-ban 586 millió forint volt és 44 millió forint profitot termelt. A helyi képviselő-testület a 24.hu cikke szerint idén februárban döntött úgy, hogy eladja a szállodát. "Ahhoz, hogy fejlesztés, előrelépés valósulhasson meg a hotel szolgáltatásainak minőségében, évről évre folyamatos önkormányzati beruházásokat kellene végrehajtani, hogy a hotel versenyképes maradhasson a város szállodapiacán. A képviselő-testület ezt a folyamatot ismerte fel 2013-ban, és józan belátással az értékesítés mellett döntött, ami akkor nem volt eredményes. Amíg az önkormányzathoz nem érkezik komoly vételi szándék, addig fejlesztési, pénz-visszaforgatási kényszerben van, ami a jövőben már nem működhet másként, csak az egyéb városi fejlesztések kárára" - indokolta a lapnak Papp Gábor (Fidesz-KDNP) jelenlegi polgármester az eladási szándékot.

Nem veszik el a pénzt

Vonzóvá teheti a befektetők számára a hotelt, hogy Hévíz sikeresen szerepelt a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) által kiírt Kisfaludy szállodafejlesztési pályázatot, és a 381 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyertek az Aquamarin fejlesztésére. Az összeget az Aquamarin Szállodaipari Kft. nyerte el, egy esetleg tulajdonosváltásnál pedig nem veszik el a pénzt. A polgármester egy 2018. decemberi közmeghallgatáson arról is beszámolt a 24.hu cikke szerint, hogy az önkormányzat 169 millió forint önrésszel maga is beszáll a szálloda fejlesztésébe. Ekkor még szó sem volt a hotel értékesítéséről, csupán arról, hogy a támogatásból a 80 éves épület egy részében szobákat újítanak fel, illetve a wellness és gyógyászati részleget kicsinosítják. A munka 2019 novemberében kezdődne és 2020 tavaszára fejeződne be.

Hogy ki lesz az a vevő, aki kifizeti a 1,5 milliárd forintos vételárat, azt egyelőre nem lehet tudni, mindenesetre a HVG cikke szerint több hévízi nagyberuházás körül megjelentek a kormányközeli üzletemberek. Mészáros Lőrinc nagyvállalkozó Hunguest hotelláncába tartozik a Helios és a Panoráma Szálló is, utóbbinál már folynak a tárgyalások a bővítésről. Egy másik jelentős szálloda, a Hotel Carbona Bálintfy Gábor ügyvédhez és családjához kötődik, aki korábban fideszes körökben is mozgott. Itt üdültetik az állami médiahatóság munkatársait.

Nyertek, mégis eladnák

Persze nem a hévízi önkormányzat az egyetlen tulajdonos, amelyik vissza nem térítendő állami támogatást nyert el az MTÜ által kiírt Kisfaludy pályázaton, majd inkább úgy dönt, hogy eladja a szálláshelyet. Például a tiszafüredi Nádas panzió 39,5 millió forintot nyert el korszerűsítésre, amit most szeptemberben el is kezdenek, de a tulajdonosok 150 millió forintért megválnának a panziótól. Balatonfüreden is eladó 600 millió forintért egy 15 szobás kúria, amely 50 millió forintot kapott az államtól.

Nem csak a hévízi önkormányzat, hanem az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. is megszabadulna balatoni üdülőitől. Az állami társaság a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) elektronikus aukciós rendszerében júniusban már megpróbálta eladni keszthelyi, fonyódi és hévízi üdülőit és nyaralóját, de nem járt sikerrel. A legértékesebb ingatlan a keszthelyi Hotel Ovit, amelyet most is 435 millió forintért vásárolhatna meg az új tulajdonos.

HOZZÁSZÓLÁSOK HOZZÁSZÓLOK

A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html